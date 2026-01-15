Петиція до Кабміну із закликом перенести та меморіалізувати стелу на в’їзді в Донецьку область не набрала необхідних голосів

Фото: Донецька ОВА

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом перенести стелу на в’їзді в Донецьку область та меморіалізувати її в подальшому не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 14 жовтня 2025 року і станом на 15 січня 2026 р. вона набрала лише 14,8 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"На межі Донецької та Дніпропетровської областей розташована стела з написом "Донецька область", яка з 2014 року стала символом опору та мужності українських військових і цивільних. На ній залишали написи військовослужбовці, волонтери та мешканці, що зробило її важливим історичним артефактом сучасної війни, що зберігає історію як живих, так і полеглих захисників та захисниць", - йшлося в тексті петиції.

Автор петиції зазначав, що наразі стела перебуває під реальною загрозою знищення внаслідок постійних обстрілів російських військ та можливого просування лінії фронту.

"Наявні укріплення навколо не забезпечують достатнього рівня захисту. У разі руйнування, чи можливої тимчасової окупації буде втрачено значний елемент культурної та історичної спадщини, пов’язаної з подіями російсько-української війни", - додав він.

У зв’язку з цим він пропонував: ініціювати переміщення стели до безпечного місця на території, контрольованій Україною (наприклад, у тилову область або до музею сучасної війни); надати об’єкту статус пам’ятки історії та культури національного значення; забезпечити її подальшу меморіалізацію як символу боротьби та стійкості українського народу.