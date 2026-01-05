Інтерфакс-Україна
22:26 05.01.2026

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати для медсестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітні плати для медичних сестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 5 листопада, і станом на 5 січня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Медична професія — одна з найважчих і найвідповідальніших. Вона вимагає не лише знань і досвіду, а й постійного самовдосконалення. Кожен лікар і медична сестра мають регулярно навчатися, підвищувати кваліфікацію, освоювати цифрові технології, нові стандарти лікування, адаптуватися до безкінечних реформ у системі охорони здоров’я", - йдеться в петиції.

Авто петиції вважає, що багато медиків працюють у шкідливих умовах, мають великі вислуги років, але з року в рік умови праці лише ускладнюються, а надбавки скасовуються або скорочуються.

У зв'язку з цим, від уряду вимагають встановити мінімальний рівень заробітної плати: для медичних сестер — 25 тис. грн. і для лікарів — 30 тис. грн.

Також просять закріпити на рівні законодавства, що у випадку нестачі фінансування в медичному закладі, обласна рада зобов’язана компенсувати дефіцит коштів із обласного бюджету.

Крім того, випагається, забезпечити механізм обов’язкового дофінансування державних і комунальних медичних установ, щоб заробітна плата медиків не залежала від місцевих фінансових можливостей чи рішень керівництва чи залишку коштів на рахунку.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року урядовим рішенням унормовано, що для збільшення фонду заробітної плати щомісяця за кожного працюючого лікаря медзаклад на території активних бойових дій отримуватиме додатково 12 тис. грн, а за медичних сестер, інших середніх та молодших медичних працівників — додатково 9 тис. Грн. Згідно з розрахунками заробітна платня у зонах активний бойових дій становитиме для лікарів — 40 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників — 27 тис. грн, для молодших медичних працівників — 18 тис. грн. При цьому в зонах можливих бойових дій модельований рівень оплати становитиме для лікарів - 28 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників —18 тис. грн.

Джерело: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8821

