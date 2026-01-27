Інтерфакс-Україна
Події
17:10 27.01.2026

Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

Чеська приватна ініціатива Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") менш ніж за тиждень зібрала більше 153,4 млн крон, або біля 323,8 млн грн на закупівлю генераторів та іншого необхідного обладнання для Києва, який страждає від відключень тепла та електроенергії після масованих російських обстрілів.

Згідно з інформацією на сайті організації, у зборі прийняли участь майже 85,63 тис. донорів.

На другому місці по внесеним сумам вказаний Томіо Окамура (3,01 млн крон) – ім’я т прізвище співпадає з іменем та прізвищем спікера Палати депутатів Окамурою, який на початку цього року вкотре висловився в соціальних мережах проти надання зброї Україні, а днями обурився через 30-метровий український прапор на Карловому мосту. На його заяву на початку року відреагували президент Чехії Петр Павел, посол України Василь Зварич та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Загалом, згідно із сайтом Dárek pro Putina, ця організація акумулювали за різними зборами майже 1,42 млрд чеських крон.

Теги: #фінансування #енергетика #чехія

