15:06 24.01.2026

Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Внаслідок російського масованого удару по енергетичній і цивільній інфраструктурі України пошкоджено понад 170 об’єктів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на нараді під головуванням премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко в суботу.

"Загинула одна людина у Києві, близько 40 осіб по Україні - поранені. Пошкоджено понад 170 об’єктів: енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів", - доповів Клименко, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Він зазначив, що екстрені служби МВС максимально залучені до робіт з ліквідації наслідків російської атаки.

Так, у Києві до на місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, поліції та міські служби. До аварійно-відновлювальних робіт залучено 150 рятувальників-верхолазів із різних регіонів: Сум, Львова, Одеси, Черкас, Івано-Франківська, Тернополя та інших підрозділів системи ДСНС. Роботи ведуться поетапно, з дотриманням правил безпеки для особового складу.

Крім того, у столиці розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності, зокрема й у субʼєктів бізнесу. Додатково розгорнуто 91 пункт обігріву ДСНС на 68 локаціях - це переважно двори багатоповерхівок.

"Спільно з партнерами забезпечуємо людей харчуванням - уже видано більше 6000 порцій. Продовольчі служби ДСНС підтримують як населення, так і зведені загони рятувальників", - наголосив міністр.

Тривають також роботи з ліквідації наслідків удару у Харкові, де внаслідок удару поранено більше 30 осіб і пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема пологовий будинок, де перебувало близько 30 пацієнти з дітьми. Підрозділи ДСНС регіону посилені силами з інших областей.

Чернігівщину підсилено зведеним енергетичним загоном з потужними генераторами, основні завдання якого - допомога населенню та стабілізація критичної інфраструктури.

"Загалом по країні розгорнуто майже 11 тисяч пунктів незламності. Служби МВС працюють у тісній координації з військовими адміністраціями, місцевою владою та партнерами, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки ударів і забезпечити людей базовими потребами", - резюмував міністр.

