Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запровадження додаткової підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

"Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки. Він включає: Одноразова фінансова допомога для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність… Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу", - написала Свириденко в Телеграм у п'ятницю.

Вона назначила, що фізичні особи-підприємці 2–3 груп, "які працюють у соціально важливих сферах - заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн".

"Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника. Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти. Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії", - повідомила голова уряду.

Стосовно безвідсоткового кредиту на енергообладнання, вона повідомила, що "підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою".

"Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень", - розповіла Свириденко.

За її словами, деталі і дату старту програм оприлюднить Міністерство економіки.

Голова уряду зазначила, що малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати, і подякувала бізнесу за стійкість і відповідальність. "Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов", - резюмувала Свириденко.