НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), на позачерговому засіданні в п'ятницю встановила тимчасово, на період з 18 січня по 31 березня 2025 року, максимальну граничну ціну електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби.

Відповідно на балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлена на той же період на рівні 16 тис. грн/МВт*год.

Як повідомлялося з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля, уряд очікував від національного енергорегулятора НКРЕКП перегляду граничних цін на електроенергію на спотових ринках та вирівняння денних і нічних прайс-кепів для залучення імпорту е/е протягом доби.

"Працюємо спільно з НКРЕКП стосовно зміни прайскепів, щоб вирівняти добовий прайс-кеп до рівня нічного. У нас зараз перекос: на нічні години імпорт закупляється в повному обсязі, абсолютно під зав’язку фізичних спроможностей, удень, на жаль, сьогодні менше 30% від фізичної спроможності імпортується", – сказав Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Як повідомлялося, максимальні прайс-кепи, встановлені з 31 липня 2025 року на РДН і ВДР становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

Потужність міждержавного перетину для імпорту е/е на січень складає 2450 МВт.