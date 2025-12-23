Інтерфакс-Україна
Економіка
09:20 23.12.2025

Нафта помірно дешевшає, Brent торгується трохи нижче ніж $62 за барель

Ціни на нафту помірно знижуються вранці у вівторок після впевненого зростання напередодні.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:07 кч, знижується на $0,1 (0,16%), до $61,97 за барель. У понеділок контракт подорожчав на $1,6 (2,7%), до $62,07 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,13 (0,22%), до $57,88 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $1,49 (2,6%), до $58,01 за барель.

Учасники ринку продовжують оцінювати ризики для постачань нафти на тлі збереження напруженості у відносинах між США і Венесуелою.

Штати залишать собі захоплені біля берегів Венесуели танкери, а також усю нафту, яка перевозилася на них, заявив президент Дональд Трамп. "Ми діятимемо стратегічно. Можливо, продамо. Може, використаємо для стратегічних резервів. У будь-якому разі, ми її залишаємо", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання про подальшу долю захопленої нафти.

Раніше Трамп запровадив блокаду щодо танкерів, які перебувають під санкціями та прямують до Венесуели. Також він оголосив про визнання нинішньої влади республіки іноземною терористичною організацією.

У суботу берегова охорона США перехопила танкер Centuries у міжнародних водах біля берегів Венесуели, а 10 грудня - Skipper. Минулих вихідних було зроблено спробу перехопити третє пов'язане з Венесуелою судно.

Тим часом аналітики Barclays зазначають, що навіть у разі повного припинення венесуельського нафтового експорту пропозиція на ринку в першій половині наступного року буде достатньою.

"Навіть якщо в найближчій перспективі експорт венесуельської нафти скоротиться до нуля, у першому півріччі 2026 року ринки, найімовірніше, все одно будуть добре забезпечені", - йдеться в аналітичній записці банку. Водночас, за оцінками експертів Barclays, надлишок пропозиції на світовому ринку зменшиться до 700 тис. барелів на добу до четвертого кварталу 2026 року та скорочуватиметься й далі, якщо конфлікт затягнеться.

Теги: #нафта #ціни

