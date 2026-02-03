"Укрзалізниця" продовжує автобусні об’їзди на окремих напрямках через безпекові ризики

АТ "Укрзалізниця" продовжує організацію автобусних об’їздів на окремих напрямках руху поїздів через безпекові ризики.

"УЗ" в Телеграм-каналі наголосила, що станом на 3 лютого ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ на Харківщині й надалі залишається в зоні підвищених ризиків, тому пасажирам радять користуватися автобусним об’їздом (стиковка організована).

Також 3 лютого заплановані трансфери автобусами між Дніпром і Запоріжжям. Моніторингова команда продовжує відстежувати загрози у регіоні, додали в "УЗ".

"Якщо ви прямуєте до Синельникового або Запоріжжя, прохання на під’їзді до Дніпра діяти за інструкціями поїзної бригади та працівників вокзалу ", - зазначив перевізник.

Окремо "Укрзалізниця" пояснила, що з поліпшенням безпекової ситуації буде можливість точково пропускати поїзди (як це було в неділю), однак в пріоритеті залишається насамперед безпека пасажирів і залізничників.

На Сумщині попри обстріл Конотопа рух поїздів продовжується, йдеться у повідомленні.

"У разі прямої загрози БПЛА можливі вимушені зупинки біля укриттів ", - наголосили в "УЗ".