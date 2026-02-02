Ритмічність роботи портів Великої Одеси відновлюється, незважаючи на січневі обстріли та негоду – брокери

Ритмічність роботи українських портів поступово відновлюється, попри погодні ризики й інциденти з боку РФ, ефективно функціонують термінальні комплекси у Південному та Чорноморську — з високим оборотом і рівнем обробки вантажу, повідомили аналітики брокерської компанії Spike Brokers у Telegram.

Брокери нагадали, що порти Великої Одеси утримують провідну роль в експорті зернових.

"За останній тиждень січня навантаження зросло до 1 150 ваг/д, вивантаження – до 1 163 ваг/д. Вантажні запаси у портах залишаються стабільними – понад 930 тис. тонн, з них 680 тис. тонн – безпосередньо на причалах. Найактивнішими залишаються ТІС, ОПЗ, та "Рісоіл", – констатували експерти.

За їх інформацією, на Дунаї ситуація стабільна. Ізмаїл і Рені поки що залишаються на другорядних ролях, хоча фіксуються періодичні відвантаження шротів і ріпаку.

Як повідомлялося, протягом січня 2026 року припортова інфраструктура Одеської області неодноразово ставала ціллю масованих атак з боку РФ із застосуванням балістичних ракет та ударних дронів. Зокрема, внаслідок влучань було пошкоджено складські приміщення та термінальне обладнання у портах "Південний" та "Чорноморськ", що тимчасово ускладнювало логістику, проте не призвело до зупинки роботи "зернового коридору". Попри систематичний тиск на порти Великої Одеси, оператори терміналів зуміли оперативно відновити технологічні процеси, що дозволило зберегти поточну динаміку вивантаження.