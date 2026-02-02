Інтерфакс-Україна
Економіка
18:26 02.02.2026

Ритмічність роботи портів Великої Одеси відновлюється, незважаючи на січневі обстріли та негоду – брокери

1 хв читати
Ритмічність роботи портів Великої Одеси відновлюється, незважаючи на січневі обстріли та негоду – брокери

Ритмічність роботи українських портів поступово відновлюється, попри погодні ризики й інциденти з боку РФ, ефективно функціонують термінальні комплекси у Південному та Чорноморську — з високим оборотом і рівнем обробки вантажу, повідомили аналітики брокерської компанії Spike Brokers у Telegram.

Брокери нагадали, що порти Великої Одеси утримують провідну роль в експорті зернових.

"За останній тиждень січня навантаження зросло до 1 150 ваг/д, вивантаження – до 1 163 ваг/д. Вантажні запаси у портах залишаються стабільними – понад 930 тис. тонн, з них 680 тис. тонн – безпосередньо на причалах. Найактивнішими залишаються ТІС, ОПЗ, та "Рісоіл", – констатували експерти.

За їх інформацією, на Дунаї ситуація стабільна. Ізмаїл і Рені поки що залишаються на другорядних ролях, хоча фіксуються періодичні відвантаження шротів і ріпаку.

Як повідомлялося, протягом січня 2026 року припортова інфраструктура Одеської області неодноразово ставала ціллю масованих атак з боку РФ із застосуванням балістичних ракет та ударних дронів. Зокрема, внаслідок влучань було пошкоджено складські приміщення та термінальне обладнання у портах "Південний" та "Чорноморськ", що тимчасово ускладнювало логістику, проте не призвело до зупинки роботи "зернового коридору". Попри систематичний тиск на порти Великої Одеси, оператори терміналів зуміли оперативно відновити технологічні процеси, що дозволило зберегти поточну динаміку вивантаження.

 

Теги: #одеса #порти #брокери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 04.02.2026
Кількість постраждалих через ворожу атаку по Одесі зросла до п'яти осіб

Кількість постраждалих через ворожу атаку по Одесі зросла до п'яти осіб

09:57 31.01.2026
Майже по всій Одещині стались обриви проводів через негоду - влада

Майже по всій Одещині стались обриви проводів через негоду - влада

10:47 30.01.2026
СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

08:56 29.01.2026
До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

07:09 29.01.2026
Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

15:24 27.01.2026
Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

13:54 27.01.2026
До двох зросла кількість загиблих в Одесі

До двох зросла кількість загиблих в Одесі

11:45 27.01.2026
Стало відомо про одного загиблого через атаку по Одесі

Стало відомо про одного загиблого через атаку по Одесі

07:11 27.01.2026
Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до 22 - МВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до 22 - МВА

06:35 27.01.2026
Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до трьох - МВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до трьох - МВА

ВАЖЛИВЕ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

Україна у 2025р не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на EUR4 млрд – консорціум RRR4U

ОСТАННЄ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

Віцепрем'єр Кулеба та делегація ЄБРР обговорили підтримку транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

Чистий прибуток СК "ПЗУ Україна" за 2025р становив 330,9 млн грн

Експорт агропродукції з України у січні 2026р. скоротився на 0,8% на тлі падіння відвантажень олійних – УКАБ

ДПС оштрафувала порушників на ринку побутової техніки на 496 млн грн за підсумками 2025р.

Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

Агентство відновлення розпочало реалізацію проєктів по BIM

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА