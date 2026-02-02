Світовий банк спрямує $40 млн для "Укренерго" на відновлення енергосистеми – Шмигаль

Світовий банк спрямує $40 млн НЕК "Укренерго" для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергсистеми після атак РФ, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами розмови з керівною директоркою СБ з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.

"Провів розмову з Анною Б’єрде. Подякував Світовому банку за постійну підтримку України, зокрема, нашої енергетичної системи. Домовилися про подальшу допомогу: Світовий банк планує спрямувати до $40 млн для "Укренерго" на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми. Разом працюємо над її посиленням", – написав Шмигаль у мережі Х.