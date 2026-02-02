КМДА наголошує на необхідності посилення контролю управителями будинків за роботою систем опалення в морози

Міська влада Києва наголосила на необхідності посилити контроль управителів житлових будинків за роботою систем опалення під час морозів.

"У зв’язку із сильними морозами необхідно забезпечити цілодобовий моніторинг роботи систем опалення у будинках, де опалення залежить від електропостачання та відсутнє резервне живлення", – зазначено у Телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у понеділок.

В адміністрації закликали постійно перевіряти вразливі ділянки системи опалення: підвали, горища та вводи. Оцінювати стан теплоізоляції трубопроводів та слідкувати за тим, щоб були перекриті продухи. Також слід приділяти особливу увагу періодам відсутності електроенергії.

"У разі необхідності місто закликає негайно вживати заходів, щоб не допустити розмерзання системи опалення будинку або окремих її елементів", – наголосили у міській владі.

За інформацією столичного голови Віталія Кличка, станом на вечір 1 лютого внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України без теплопостачання у Києві залишалися 244 будинки.