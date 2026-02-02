Німеччина заарештувала п'ятьох підозрюваних у постачанні російським компаніям в порушення санкцій

Німеччина затримала п'ятьох осіб, підозрюваних у створенні мережі, яка експортувала товари російським оборонним компаніям, порушуючи санкції Європейського Союзу, повідомляє Reuters з посиланням на федеральних прокурорів.

"За оцінками Федеральної прокуратури, з лютого 2022 року група організувала 16 000 поставок на загальну суму 30 мільйонів євро (36 мільйонів доларів), і російські державні органи підозрюються в керівництві закупівельною діяльністю. За повідомленням, цих осіб заарештували службовці митниці в Любеку, портовому місті на Балтійському морі на півночі Німеччини, та в околицях округу Герцогство Лауенбург", - йдеться у повідомленні.

Підозрювані, які, як встановлено, є громадянами Німеччини, України та Росії, були затримані на підставі ордерів, виданих слідчим суддею Федерального суду.

Прокурори заявили, що 24 російські оборонні компанії, які внесені до списку, нібито виступали кінцевими споживачами.

Обшуки проводилися в різних місцях, включаючи Франкфурт-на-Майні, великий фінансовий центр, і баварське місто Нюрнберг, а п'ять інших підозрюваних залишаються на свободі, заявили прокурори.

Міністр фінансів Ларс Клінгбейл заявив, що арешти є свідченням рішучості Німеччини у переслідуванні порушень ембарго.

"Сьогоднішні операції, проведені за наказом федеральних прокурорів, показують, що ми суворо дотримуємося санкцій, про які домовилися на рівні ЄС", — сказав він.

Один із підозрюваних, німецько-російський громадянин, нібито контролював торговельну компанію в Любеку, яка, як підозрюється, була центром операції.

Прокурори стверджують, що для приховування поставок використовувалися підставні компанії, фіктивні одержувачі в ЄС і за його межами, а також російська організація.

За словами прокуратури, було винесено рішення про замороження активів на суму, еквівалентну вартості транзакцій.