У центрі спецпризначення "Омега" всі інструктори мають бойовий досвід, підготовка відбувається в декілька етапів

Центр спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України має висококваліфікованих інструкторів, 100% з яких мають бойовий досвід.

Про це у відеоподкасті "Інтерфакс-Україна" розповіли військовослужбовці "Омеги".

Бійці зазначили, що саме завдяки якісній підготовці та професійній організації спецпризначенці показують ефективні результати роботи. Підготовка спрямована на створення універсальних бійців, здатних діяти в найскладніших умовах.

Відповідаючи на питання, як відбуваються підготовка та які вимоги до бажаючих потрапити в "Омегу", інструктор центру спеціального призначення з позивним "Мамай" розповів, що йдеться про декілька етапів.

"Перше, що потрібно від кандидата – його мотивація, також фізична підготовка, розумові здібності і вміння грати в команді", - зазначив він.

За словами "Мамая", базовий рівень підготовки складає 2 місяці, курс спецназу – теж 2 місяці. "Ще 2 місяці дається на те, щоб "обкатати" бійця в групі", - додав він.

На питання, який відсоток інструкторів має бойовий досвід, "Мамай сказав: "Всі".

Говорячи про вікові можливості, інструктор пояснив, що наразі в "Омезі" дає так звана програма "18-24 роки" з підписанням контракту.

"Якщо все скласти, то це 6 місяців підготовки за контрактом на рік, то це доволі-таки непогано… Після цієї бази 6 місяців вже починається більш специфічна направленість бійця. Він обирає собі напрямок, спеціальність (БПЛА, медицина, кулеметник) і далі розвивається", - сказав "Мамай".

Як пояснила в "Омезі", вимоги до кандидатів досить високі, потрібно мати хорошу фізичну підготовку.

"Зокрема, ті самі 3 км пробігти за 12 хвилин, ще до цього 100 метрів, 18 підтягувань і здати "Альфа-текст, а до цього ще виконується тест "Купера", - уточнив військовий.

Крім того, як розповіли в "Омезі", кандидатам необхідно пройти спаринги.

"Суть спарингу – це довести людину до тих кондицій, щоб в неї вже не було сил і з’ясувати, що вона буде робити – чи зламається чи не зламається. Якщо не зламається – буде продовжувати попри все", - підсумував "Мамай".

Командир групи спеціального призначення 1-го загону "Омега" з позивним "Художник" наголосив, що ціллю спарингу також є перевірка характеру людини.

"Адже можна бути фізично сильним, але прийти, відчути точку небезпеки і зрозуміти, що ти не можеш", - додав "Художник".

Говорячи про специфіку підготовки бійців "Омеги" в порівнянні, наприклад, із підготовкою бійців "Альфи" СБУ "Художник" звернув увагу, що в кожному підрозділі в певний період є певні задачі – стратегічні і тактичні.

"Повномасштабна війна відкрила двері, перехід зі структури в структуру відбувається…", - зазначив він.

ЦСП "Омега" Нацгвардії знаходиться на лінії фронту з 2014 року.