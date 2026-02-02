Інтерфакс-Україна
Події
19:37 02.02.2026

У центрі спецпризначення "Омега" всі інструктори мають бойовий досвід, підготовка відбувається в декілька етапів

2 хв читати
У центрі спецпризначення "Омега" всі інструктори мають бойовий досвід, підготовка відбувається в декілька етапів

Центр спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України має висококваліфікованих інструкторів, 100% з яких мають бойовий досвід.

Про це у відеоподкасті "Інтерфакс-Україна" розповіли військовослужбовці "Омеги".

Бійці зазначили, що саме завдяки якісній підготовці та професійній організації спецпризначенці показують ефективні результати роботи. Підготовка спрямована на створення універсальних бійців, здатних діяти в найскладніших умовах.

Відповідаючи на питання, як відбуваються підготовка та які вимоги до бажаючих потрапити в "Омегу", інструктор центру спеціального призначення з позивним "Мамай" розповів, що йдеться про декілька етапів.

"Перше, що потрібно від кандидата – його мотивація, також фізична підготовка, розумові здібності і вміння грати в команді", - зазначив він.

За словами "Мамая", базовий рівень підготовки складає 2 місяці, курс спецназу – теж 2 місяці. "Ще 2 місяці дається на те, щоб "обкатати" бійця в групі", - додав він.

На питання, який відсоток інструкторів має бойовий досвід, "Мамай сказав: "Всі".

Говорячи про вікові можливості, інструктор пояснив, що наразі в "Омезі" дає так звана програма "18-24 роки" з підписанням контракту.

"Якщо все скласти, то це 6 місяців підготовки за контрактом на рік, то це доволі-таки непогано… Після цієї бази 6 місяців вже починається більш специфічна направленість бійця. Він обирає собі напрямок, спеціальність (БПЛА, медицина, кулеметник) і далі розвивається", - сказав "Мамай".

Як пояснила в "Омезі", вимоги до кандидатів досить високі, потрібно мати хорошу фізичну підготовку.

"Зокрема, ті самі 3 км пробігти за 12 хвилин, ще до цього 100 метрів, 18 підтягувань і здати "Альфа-текст, а до цього ще виконується тест "Купера", - уточнив військовий.

Крім того, як розповіли в "Омезі", кандидатам необхідно пройти спаринги.

"Суть спарингу – це довести людину до тих кондицій, щоб в неї вже не було сил і з’ясувати, що вона буде робити – чи зламається чи не зламається. Якщо не зламається – буде продовжувати попри все", - підсумував "Мамай".

Командир групи спеціального призначення 1-го загону "Омега" з позивним "Художник" наголосив, що ціллю спарингу також є перевірка характеру людини.

"Адже можна бути фізично сильним, але прийти, відчути точку небезпеки і зрозуміти, що ти не можеш", - додав "Художник".

Говорячи про специфіку підготовки бійців "Омеги" в порівнянні, наприклад, із підготовкою бійців "Альфи" СБУ "Художник" звернув увагу, що в кожному підрозділі в певний період є певні задачі – стратегічні і тактичні.

"Повномасштабна війна відкрила двері, перехід зі структури в структуру відбувається…", - зазначив він.

ЦСП "Омега" Нацгвардії знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

Теги: #центр #нацгвардія #омега

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 03.02.2026
Подкаст зі спецпризначенцями ЦСП "Омега" Нацгвардії України

Подкаст зі спецпризначенцями ЦСП "Омега" Нацгвардії України

19:45 02.02.2026
У ЦСП "Омега" відсутні випадки СЗЧ - військові

У ЦСП "Омега" відсутні випадки СЗЧ - військові

17:53 21.01.2026
На Полтавщині планують створити мережу транзитних центрів для евакуйованих з прифронтових територій

На Полтавщині планують створити мережу транзитних центрів для евакуйованих з прифронтових територій

11:45 17.01.2026
Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

20:27 16.01.2026
На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

17:16 04.01.2026
Нацгвардія домовилась із Жандармерією Франції о співробітництві у навчанні та застосуванні сучасних технологій

Нацгвардія домовилась із Жандармерією Франції о співробітництві у навчанні та застосуванні сучасних технологій

13:45 24.12.2025
У Чернігові запрацював центр з новітньою системою відеоспостереження

У Чернігові запрацював центр з новітньою системою відеоспостереження

16:02 27.10.2025
Нацгвардія: Родинське на Донеччині – під контролем Сил оборони України

Нацгвардія: Родинське на Донеччині – під контролем Сил оборони України

19:54 22.10.2025
Оборонні закупівлі в Нацгвардії отримують додатковий формат - через цифрову систему "DOT-Chain"

Оборонні закупівлі в Нацгвардії отримують додатковий формат - через цифрову систему "DOT-Chain"

10:00 17.10.2025
Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА