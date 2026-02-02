Інтерфакс-Україна
Події
13:53 02.02.2026

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту, а також пропагандистів Кремля і злочинців, причетних до кібератак проти України.

"Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту. Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів. Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент повідомив, що триває робота над 20-м санкційним пакетом ЄС.

Україна розраховує, що він буде прийнятий наприкінці лютого.

"Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані", - наголосив глава держави.

Теги: #санкції #танкерний_флот #указ

