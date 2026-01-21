Американські військові затримали сьомий за рахунком танкер за нелегальне перевезення венесуельської нафти

Міністерство війни США повідомило про затримання танкера Sagitta, який несанкціоновано перевозив венесуельську нафту. Відповідна інформація та відео опубліковані на сторінці Південного командування ЗС США у соцмережі Facebook у вівторок.

"В рамках операції Southern Spear Міністерство оборони США неухильно виконує свою місію щодо припинення незаконної діяльності в Західній півкулі у співпраці з Береговою охороною США, Міністерством внутрішньої безпеки та Міністерством юстиції США. Сьогодні вранці американські збройні сили, підтримуючи Міністерство внутрішньої безпеки, без інцидентів затримали моторне судно Sagitta. Затримання ще одного танкера, який порушив встановлений президентом Трампом карантин для санкціонованих суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб єдиною нафтою, яка вивозиться з Венесуели, була нафта, що координується належним чином і відповідно до закону", - йдеться у повідомленні Південного командування у Facebook.