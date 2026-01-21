Інтерфакс-Україна
Події
07:41 21.01.2026

Двоє людей загинули й одна постраждала внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога у Дніпропетровській області - ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Двоє загинули і одна людина постраждала внаслідок нічної ракетно-дронової атаки у Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа вранці середи у Телеграмі.

"Вночі агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто. По Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Потерпали Васильківська і Роздорська громади. Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні оселі", - написав Ганжа у Телеграм-каналі.

Теги: #дніпропетровська #жертви #атаки

