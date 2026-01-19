Інтерфакс-Україна
В Іспанії внаслідок аварії поїздів загинула щонайменше 21 людина

Двадцять одна людина загинула внаслідок сходження поїзда з рейок в Іспанії, повідомляє Sky News з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

"3 73 осіб, доставлених до лікарні, 24 перебувають у важкому стані, згідно з повідомленням служб екстреної допомоги Андалусії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив залізничний оператор Adif, поїзд, що прямував з Малаги до Мадрида та перевозив близько 300 пасажирів, зійшов з рейок поблизу Кордови о 19:45 за місцевим часом. Після цього він врізався в інший потяг із 200 пасажирами, який слідував з Мадрида до Уельви.

 

