03:01 09.01.2026
У Києві вже четверо загиблих: серед них медик, шість осіб поранені
Кількість загиблих у столиці зросла до чотирьох осіб: серед них медичний працівник, також поранення отримали шестеро людей.
"Троє загиблих у столиці. 6 людей постраждали. Трьох із них медики госпіталізували", - зазначив мер Києва Віталій Кличко в пʼятницю.
Згодом Кличко додав, що в Дарницькому районі столиці, де безпілотний літальний апарат влучив у житловий будинок, сталося повторне влучання. Медик, який загинув, та поранені медпрацівники прибули на місце події для надання допомоги постраждалим.
