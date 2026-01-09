У Києві вже четверо загиблих: серед них медик, шість осіб поранені

Кількість загиблих у столиці зросла до чотирьох осіб: серед них медичний працівник, також поранення отримали шестеро людей.

"Троє загиблих у столиці. 6 людей постраждали. Трьох із них медики госпіталізували", - зазначив мер Києва Віталій Кличко в пʼятницю.

Згодом Кличко додав, що в Дарницькому районі столиці, де безпілотний літальний апарат влучив у житловий будинок, сталося повторне влучання. Медик, який загинув, та поранені медпрацівники прибули на місце події для надання допомоги постраждалим.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/5967

https://t.me/vitaliy_klitschko/5968