Інтерфакс-Україна
Події
12:56 12.01.2026

Темпи просування окупантів на минулому тижні продовжили падати, але знов виросли під Покровськом – DeepState

3 хв читати
Темпи просування окупантів на минулому тижні продовжили падати, але знов виросли під Покровськом – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 42,58 кв. км протягом минулого тижня з 5 по 11 січня включно, що менше, ніж позаминулого новорічного тижня, коли ворог зайняв 47,8 кв. км, і понад удвічі менше, ніж останнього повного тижня 2025 року, коли захопив 95,51 кв км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

 

При цьому ворог на минулому тижні знову суттєво збільшив темпи просування на покровському напрямку на заході Донецької області, захопивши там за тиждень 22,14 кв км, тоді як на позаминулому захопив лише 6,57 кв. км. Можна говорити про відновлення середніх темпів просування противника на покровському напрямку, який був наприкінці 2025 року.

 

Також окупанти змогли захопити 1,65 кв км на вовчанському напрямку у Харківській області в кінці тижня, де на позаминулому тижні його просування не фіксувалося.

 

На інших напрямках спостерігається сповільнення або зупинка просування ворога.

 

На часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області окупанти захопили за тиждень 10,82 кв км (за позаминулий - 20,34 кв. км), на запорізькому, гуляйпільскому на новопавлівському напрямках в Запорізькій та Дніпропетровській областях - 5,66 кв. км (за позаминулий 7,71 кв. км), на сумському – 2,31 кв км (за позаминулий 6,57 кв. км).

 

На лиманському напрямку на півночі Донецької області та в районі села Грабовське в Сумській області, де позаминулого тижня фіксувалися невеликі просування противника з тенденцією до зниження, на минулому тижні ворог не збільшив площу контролю взагалі.

 

"Сіра зона" невизначеного контролю минулого тижня на запорізькому, гуляйпільському та новопавлівському напрямках збільшилась на 7,26 кв. км, на покровському та добропільському - на 1,33 кв. км, на вовчанському – на 4,31 кв км. Збільшилась "сіра зона" також лиманському та сумському напрямках, де площа окупації не збільшилась – на 6,81 кв км і 4,48 кв км відповідно. На часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках "сіра зона" зменшилась на 2,73 кв км.

 

Сукупно площа "сірої зони" збільшилась за минулий тиждень на 21,46 кв км, тоді як на позаминулому - на 2,82 кв. км.

 

Таким чином, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,08 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 3,07 кв. км.

 

Позаминулого новорічного тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,83 кв. км кожної доби.

 

Як повідомлялося, в останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10-11 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня. У листопаді швидкість просування ворога різко зросла, переважно в напрямку Гуляйполя, але потім знову знизилися до 13-14 кв. км в середньому на добу. В середині грудня вона знов різко зросла внаслідок активного просування противника в напрямку Сіверська, після чого знизилась спочатку до попереднього темпу, а далі на новий рік - ще удвічі.

Теги: #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 10.01.2026
Окупанти захопили 11 кв км за добу за двох напрямках у Донецькій області - DeepState

Окупанти захопили 11 кв км за добу за двох напрямках у Донецькій області - DeepState

09:12 09.01.2026
Окупанти просунулися біля Гуляйполя та Приморського, загалом на 5,94 кв. км — DeepState

Окупанти просунулися біля Гуляйполя та Приморського, загалом на 5,94 кв. км — DeepState

ВАЖЛИВЕ

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

ОСТАННЄ

Держкіно та Мінкультури необхідно надати повноваження визначати, чи несе фільм загрозу нацбезпеці - голова УКА Іллєнко

АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

Раді пропонують заборонити російську мову у приватних школах

Глава МЗС Норвегії: З оголошеного пакету допомоги $200 млн підуть на енергетичні потреби

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

У Києві учень 9-го класу поранив ножем учительку та однокласника, відкрита кримінальна справа - прокуратура

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА