Темпи просування окупантів на минулому тижні продовжили падати, але знов виросли під Покровськом – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 42,58 кв. км протягом минулого тижня з 5 по 11 січня включно, що менше, ніж позаминулого новорічного тижня, коли ворог зайняв 47,8 кв. км, і понад удвічі менше, ніж останнього повного тижня 2025 року, коли захопив 95,51 кв км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому ворог на минулому тижні знову суттєво збільшив темпи просування на покровському напрямку на заході Донецької області, захопивши там за тиждень 22,14 кв км, тоді як на позаминулому захопив лише 6,57 кв. км. Можна говорити про відновлення середніх темпів просування противника на покровському напрямку, який був наприкінці 2025 року.

Також окупанти змогли захопити 1,65 кв км на вовчанському напрямку у Харківській області в кінці тижня, де на позаминулому тижні його просування не фіксувалося.

На інших напрямках спостерігається сповільнення або зупинка просування ворога.

На часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області окупанти захопили за тиждень 10,82 кв км (за позаминулий - 20,34 кв. км), на запорізькому, гуляйпільскому на новопавлівському напрямках в Запорізькій та Дніпропетровській областях - 5,66 кв. км (за позаминулий 7,71 кв. км), на сумському – 2,31 кв км (за позаминулий 6,57 кв. км).

На лиманському напрямку на півночі Донецької області та в районі села Грабовське в Сумській області, де позаминулого тижня фіксувалися невеликі просування противника з тенденцією до зниження, на минулому тижні ворог не збільшив площу контролю взагалі.

"Сіра зона" невизначеного контролю минулого тижня на запорізькому, гуляйпільському та новопавлівському напрямках збільшилась на 7,26 кв. км, на покровському та добропільському - на 1,33 кв. км, на вовчанському – на 4,31 кв км. Збільшилась "сіра зона" також лиманському та сумському напрямках, де площа окупації не збільшилась – на 6,81 кв км і 4,48 кв км відповідно. На часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках "сіра зона" зменшилась на 2,73 кв км.

Сукупно площа "сірої зони" збільшилась за минулий тиждень на 21,46 кв км, тоді як на позаминулому - на 2,82 кв. км.

Таким чином, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,08 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 3,07 кв. км.

Позаминулого новорічного тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,83 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10-11 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня. У листопаді швидкість просування ворога різко зросла, переважно в напрямку Гуляйполя, але потім знову знизилися до 13-14 кв. км в середньому на добу. В середині грудня вона знов різко зросла внаслідок активного просування противника в напрямку Сіверська, після чого знизилась спочатку до попереднього темпу, а далі на новий рік - ще удвічі.