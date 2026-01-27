Ворог просувається в Оріхово-Василівці – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просувається на околицях та у самому селі Оріхово-Василівка Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просувається в Оріхово-Василівці. За останній час було виявлено багато фіксацій кацапської піхоти в населеному пункті та його околицях, що додатково підтверджує інформацію про окупацію села та в цілому активізацію противника в даному районі. Наразі перевіряємо інформацію про перебування та окупацію сусіднього населеного пункту Міньківка", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі проекту.

В той самий час, в угрупованні військ "Схід" спростували інформацію про те, що село Оріхово-Василівка Донецької області перебуває під ворожим контролем.

"Днями деякі українські інформаційні ресурси поширили недостовірну інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції", - повідомили на сторінці угрупування військ у Facebook.

У повідомленні йдеться, що військовослужбовці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького "відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупаційних військ".

"Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними. Закликаємо представників медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти джерела інформації та користуватися виключно офіційними повідомленнями", - наголосили військові.

У проєкту DeepState зазначили, що знають про спростування інформації.

"Спростування бачили, знаємо. Для нас подібна ситуація — не новина", - зазначили повідомленні.