Інтерфакс-Україна
Події
15:46 27.01.2026

Ворог просувається в Оріхово-Василівці – DeepState

2 хв читати
Ворог просувається в Оріхово-Василівці – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просувається на околицях та у самому селі Оріхово-Василівка Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просувається в Оріхово-Василівці. За останній час було виявлено багато фіксацій кацапської піхоти в населеному пункті та його околицях, що додатково підтверджує інформацію про окупацію села та в цілому активізацію противника в даному районі. Наразі перевіряємо інформацію про перебування та окупацію сусіднього населеного пункту Міньківка", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі проекту.

В той самий час, в угрупованні військ "Схід" спростували інформацію про те, що село Оріхово-Василівка Донецької області перебуває під ворожим контролем.

"Днями деякі українські інформаційні ресурси поширили недостовірну інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції", - повідомили на сторінці угрупування військ у Facebook.

У повідомленні йдеться, що військовослужбовці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького "відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупаційних військ".

"Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними. Закликаємо представників медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти джерела інформації та користуватися виключно офіційними повідомленнями", - наголосили військові.

У проєкту DeepState зазначили, що знають про спростування інформації.

"Спростування бачили, знаємо. Для нас подібна ситуація — не новина", - зазначили повідомленні.

Теги: #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 26.01.2026
Темпи просування окупантів різко скоротилися, ворог на минулому тижні захопив менше 27 кв км – DeepState

Темпи просування окупантів різко скоротилися, ворог на минулому тижні захопив менше 27 кв км – DeepState

11:56 26.01.2026
Окупанти просунулись в районі Оріхово-Василівки – DeepState

Окупанти просунулись в районі Оріхово-Василівки – DeepState

11:58 24.01.2026
Ворог просунувся в напрямку Костянтинівки, захопивши за півтори доби 3,3 кв км - DeepState

Ворог просунувся в напрямку Костянтинівки, захопивши за півтори доби 3,3 кв км - DeepState

ВАЖЛИВЕ

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання злочинця

Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

Більш як половина опитаних компаній у 2025р фіксувала зростання кількості звільнень серед молоді - дослідження "OLX Робота"

Жовква: Неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні

В КМДА спростовують обмеження ГВП для всього житлового фонду міста

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

Російськи заяви про взяття Куп'янська-Вузлового не відповідають дійсності – Угруповання об'єднаних сил

У Раді створюють робочу групу для імплементації в законодавство Європейського акту зі свободи медіа

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

Екснардеп отримав підозру за самовільне захоплення землі вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця – Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА