16:02 27.01.2026

В КМДА спростовують обмеження ГВП для всього житлового фонду міста

Обмеження гарячого водопостачання (ГВП) стосується не всього житлового фонду міста, а лише тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання, повідомили у Київський міській державній адміністрації.

"Наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як у частині житлового фонду Деснянського району", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМДА.

Зазначається, що обмеження ГВП – це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми.

Як повідомлялось, Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація звернулася з листом до керівників керуючих компаній, які утримують житлові будинки на території району, з проханням провести роботи з відключення послуги гарячого водопостачання, згідно з копією документа, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

