На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

У Києві на Правому березі через наслідки ворожих обстрілів та складну ситуацію в енергосистемі тимчасово припинено рух електротранспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація у вівторок.

"У зв’язку з ситуацією, що склалася в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на Правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів. Про це повідомляють у КП "Київпастранс", - йдеться у повідомленні на сайті мерії.

Там також наводиться перелік організованого дублюючого автобусного сполучення.