Інтерфакс-Україна
Події
13:46 13.01.2026

На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

1 хв читати
На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

У Києві на Правому березі через наслідки ворожих обстрілів та складну ситуацію в енергосистемі тимчасово припинено рух електротранспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація у вівторок.

"У зв’язку з ситуацією, що склалася в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на Правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів. Про це повідомляють у КП "Київпастранс", - йдеться у повідомленні на сайті мерії.

Там також наводиться перелік організованого дублюючого автобусного сполучення.

Теги: #київпастранс #кмда #електротранспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 13.01.2026
Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

14:36 10.01.2026
Весь електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не працюватиме – Київпастранс

Весь електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не працюватиме – Київпастранс

12:47 10.01.2026
Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

12:23 10.01.2026
В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

10:16 10.01.2026
Робота тролейбусів повністю відновлена на лівому березі Києва – КМДА

Робота тролейбусів повністю відновлена на лівому березі Києва – КМДА

15:35 09.01.2026
Столичну владу закликали забезпечити розміщення вразливих категорій громадян у соціальних об'єктах з теплом

Столичну владу закликали забезпечити розміщення вразливих категорій громадян у соціальних об'єктах з теплом

14:56 09.01.2026
КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

17:00 08.01.2026
Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

02:32 08.01.2026
Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

08:38 07.01.2026
У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

ВАЖЛИВЕ

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

ОСТАННЄ

Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот

Чотири танкери були атаковані дронами у Чорному морі – ЗМІ

Ворог просунувся на лиманському та слов'янському напрямку – DeepState

Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

Французькі слідчі знайшли гараж, де грабіжники ховали вкрадені з Лувру коштовності

Російського військового на позивний "Алтай", причетного до розстрілу українських військовополонених, засуджено до довічного ув'язнення

Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА