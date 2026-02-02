До київських шкіл очно повернулося 41,6% від усіх школярів міста - КМДА

До київських шкіл очно повернулося 41,6% від усіх школярів міста, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський.

"Сьогодні до київських шкіл очно повернулися майже 110 тисяч учнів – це 41,6% від усіх школярів міста. Для нас це важливий крок, адже очне навчання дає дітям можливість повноцінно спілкуватися, навчатися разом і зберігати звичний освітній ритм", - написав Мондриївський в мережі Facebook.

Він додав, що там, де в закладах є тепло і безпечні умови, школи працюють очно або у змішаному форматі.

"Сьогодні майже 77 тисяч школярів навчаються онлайн, понад 27 тисяч – на індивідуальній формі. Ще близько 50 тисяч дітей відсутні через хворобу або сімейні обставини – і це теж реальність, яку ми враховуємо", - додав заступник голови КМДА.

Мондриївський зазначив, що найбільше дітей очно навчаються в Оболонському, Святошинському та Подільському районах.

"У Подільському районі дистанційної форми навчання немає. Найскладніша ситуація залишається в Печерському районі – через проблеми з опаленням. Міська влада працює над тим, щоб якомога більше шкіл могли повернутися до очного навчання, щойно це стане можливим", - додав він.