Сибіга під час зустрічі із керівництвом ОБСЄ закликав до звільнення трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі у Києві із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом та генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Х. Сінірліоглу проінфрмував про воєнні злочини РФ, систематичні удари про критичній інфраструктурі та підтвердив готовність України до подальшого розвитку співпраці з ОБСЄ.

"Ми обговорили динаміку мирних зусиль, результати та очікування від зустрічей в Абу-Дабі, а також ситуацію на полі бою. Я поінформував керівництво ОБСЄ про воєнні злочини Росії, удари по цивільних об’єктах і атаки на енергетичну інфраструктуру, які залишають людей без електроенергії, опалення та води в умовах морозів", - повідомив Сибіга у соцмережі X.

Він підтвердив готовність України до подальшого розвитку співпраці з ОБСЄ, просування спільних пріоритетів під час швейцарського головування в організації та наголосив на важливості гуманітарного треку й питання відповідальності.

"Я також нагадав про трьох співробітників ОБСЄ – Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова – які залишаються під вартою в Росії, та наш заклик до їх звільнення", - зазначив глава МЗС.

Під час зустрічі також обговорювалася роль ОБСЄ в післявоєнний період, зокрема у сприянні досягненню тривалого миру в Україні та забезпеченні стабільності в усьому регіоні ОБСЄ, а також спільна відповідальність за дотримання та захист фундаментальних принципів Гельсінського заключного акта.

Трьох співробітників СММ ОБСЄ – Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова – затримали у квітні 2022 року в окупованому Росією Донецьку та Луганську, де вони виконували свої офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 держав-учасниць ОБСЄ.

У вересні 2022 року Максим Петров і Дмитро Шабанов були "засуджені" до 13 років позбавлення волі російськими окупаційними судами.