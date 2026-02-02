Виші розпочали навчання слухачів "нульового курсу" в межах проєкту "зимовий вступ" - Міносвіти

Заклади вищої освіти розпочали навчання слухачів "нульового курсу" в межах проєкту "зимовий вступ", повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"Заклади вищої освіти розпочали навчання слухачів нульового курсу в межах проєкту "Зимовий вступ". Документи про впровадження програми подали 88 ЗВО, з них 78 - у сфері управління Міністерство освіти і науки України. До реалізації долучилися також приватні та комунальні заклади. Остаточний перелік університетів опублікуємо на сайті міністерства після завершення оформлення всіх установчих документів", - написав Трофименко в мережі Facebook.

Він зазначив, що частина університетів уже стартувала з навчанням у дистанційному форматі - відповідно до рекомендацій Міносвіти щодо організації освітнього процесу в поточних умовах.

Як повідомлялося, 10 грудня 2025 року Кабінет міністрів запровадив експериментальний проєкт "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс". Це буде проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Зокрема, заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3–6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Курс передбачатиме обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) — по 90 аудиторних годин кожен, а навчання буде можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах. В разі продовження навчання саме в обраному виші вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності.

22 грудня 2025 року заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявив, що підготовчу програму "зимового вступу" на "нульовий курс" планується запустити з січня 2026 року, очікується широкий запит на неї.