Міносвіти внесло 216 атестованих наукових установ і вишів до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

Міністерство освіти і науки України внесло 116 наукових установ та 50 закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію, до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

"Державний реєстр визначає установи та заклади вищої освіти, що можуть отримувати додаткову державну підтримку, зокрема у формі податкових пільг. Такий підхід дає змогу спрямовувати ресурси на розвиток дослідницької діяльності", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що до Держреєстру входять наукові установи та заклади вищої освіти, які за результатами державної атестації віднесені до груп А, Б або В.

У відомстві розповіли, що установи, які внесені до Держреєстру: користуються податковими пільгами відповідно до законодавства України; не можуть змінювати наукову й науково-технічну діяльність на інші види діяльності; зобов’язані спрямовувати не менш як 50% доходу від своєї діяльності на наукову або науково-технічну діяльність та розвиток матеріально-технічної бази.

Крім того, ураховуючи чергове загострення ситуації в енергетичному секторі країни, Міносвіти продовжило кінцевий термін подання документів для участі у першій хвилі позачергової державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти.

Замість 23 січня 2026 року, 13:00, документи в профільний модуль "Державна атестація" Національної електронної науково-інформаційної системи URIS можна подати до 30 січня 2026 року, 13:00.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов заявив, що атестація наукових установ проведена, зокрема, для того, щоб збільшувати спроможності вчених у нових, більш потужних інституціях.

20 січня у Міносвіти заявили, що наукові установи, які не здобули високої атестаційної групи, автоматично не припиняють своєї діяльності.