Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

Міністерство освіти і науки України затвердило переліки переможців конкурсу дослідницьких проєктів молодих учених та основного конкурсу фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема окремого інструменту підтримки для прифронтових закладів вищої освіти.

Згідно з повідомленням відомства, за підсумками конкурсного добору підтримку отримають: 258 проєктів у межах основного конкурсу, зокрема 78 — за конкурсом прифронтових; 99 проєктів у межах конкурсу для молодих учених.

Загалом переможцями стали 357 проєктів, поданих 75 закладами вищої освіти та науковими установами, і їх рекомендовано до фінансування з січня 2026 року.

Зазначається, що лідерами серед університетів в основному конкурсі є: Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 19 проєктів; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 13; Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського" — 11; Сумський державний університет — 11; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" — 11; Національний університет "Львівська політехніка" — 10; Національний університет біоресурсів і природокористування України — 7; Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" — 6.

У конкурсі молодих учених: Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського" — 9; Сумський державний університет — 9; Національний університет "Львівська політехніка" — 8; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" — 6; Львівський національний університет імені Івана Франка — 5; Західноукраїнський національний університет — 4; Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 4; Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" — 4.

За регіонами переможці розподілилися таким чином: основний конкурс: Київ — 60; Харківська область — 62; Сумська область — 36; Дніпропетровська область — 29; Львівська область — 19; конкурс молодих учених: Київ — 22; Львівська область — 14; Сумська область — 12; Харківська область — 12; Дніпропетровська область — 9.

"Окремий важливий фокус — прифронтові та прикордонні регіони. У межах основного конкурсу вперше запроваджено окремий інструмент підтримки закладів, що працюють у прифронтових і прикордонних регіонах. За результатами конкурсу: підтримано 78 проєктів таких закладів; загальний обсяг їхнього фінансування становить понад 100 млн грн", - йдеться в повідомленні.