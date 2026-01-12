Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув з візитом до Києва, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Радий вітати @EspenBarthEide у Києві цього холодного зимового дня. Україна та Норвегія – близькі союзники із багатовіковою спільною історією. Ми почали з вшанування пам'яті наших загиблих захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну та наші спільні цінності", - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, колеги обговорять взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України.

"Вдячний Норвегії за підтримку", - додав український міністр.