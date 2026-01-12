Інтерфакс-Україна
Події
11:25 12.01.2026

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

1 хв читати
Глава МЗС Норвегії прибув до Києва
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув з візитом до Києва, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Радий вітати @EspenBarthEide у Києві цього холодного зимового дня. Україна та Норвегія – близькі союзники із багатовіковою спільною історією. Ми почали з вшанування пам'яті наших загиблих захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну та наші спільні цінності", - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, колеги обговорять взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України.

"Вдячний Норвегії за підтримку", - додав український міністр.

Теги: #київ #еспен_барт_ейде #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:37 12.01.2026
Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

08:24 12.01.2026
У Києві в Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникли пожежі – мер

У Києві в Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникли пожежі – мер

18:26 11.01.2026
У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

17:28 11.01.2026
В Києві цілодобово продовжуються відновлювальні роботи на зруйнованих інфраструктурних об’єктах – Кличко

В Києві цілодобово продовжуються відновлювальні роботи на зруйнованих інфраструктурних об’єктах – Кличко

11:46 11.01.2026
В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

21:15 10.01.2026
У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

20:23 10.01.2026
Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни

Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни

18:09 10.01.2026
Сибіга: Радбез ООН збереться 12 січня на екстрене засідання через масовані атаки РФ по України

Сибіга: Радбез ООН збереться 12 січня на екстрене засідання через масовані атаки РФ по України

17:59 10.01.2026
«Крізь морок. Світло пам’яті»: у Києві відкрили виставку цифрових свідчень воєнних злочинів РФ на Харківщині

«Крізь морок. Світло пам’яті»: у Києві відкрили виставку цифрових свідчень воєнних злочинів РФ на Харківщині

15:31 10.01.2026
Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ОСТАННЄ

СБУ: викрито угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій "трофейної" зброї за час війни

Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

Аудит ЄК підтвердив відповідність української системи держконтролю за пестицидами і ветпрепаратами вимогам ЄС

Петиція щодо контролю за перебуванням безхатьків у громадському транспорті в Києве не набрала необхідних для розгляду голосів

Мінкультури внесло 11 росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, у 2025р

Атака РФ залишила без світла 33,5 тис. родин Одещини – ДТЕК

У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження воєнного стану

Зеленський пропонує Раді продовжити строк загальної мобілізації

У міністерки культури Бережної 1 штатний радник, 3 - на громадських засадах і 1 помічниця

Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА