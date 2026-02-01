Російські оператори свідомо направили "шахеди" на автобус і мирних людей на Дніпропетровщині - радник Міноборони

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" повідомив, що оператори російських безпілотників - "Шахедів" свідомо направили їх на автобус та мирних людей у Павлоградському районі на Дніпропетровщині.

За його словами, група Шахедів рухалася вздовж дороги на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ.

"Пілот першого Шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. Шахед вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і вʼїхав в паркан, травмовані люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. В цей час оператор другого Шахеда побачив людей та направив Шахед прямо в мирних людей", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військові і прийняли свідоме рішення про атаку", — зазначив "Флеш".

Як повідомлялося, раніше віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначав, що внаслідок обстрілу автобуса на Дніпропетровщині, який перевозив людей після зміни на підприємстві, загинули уже щонайменше 16 осіб. Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко інформував, що ще 16 осіб отримали поранення.