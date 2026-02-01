Інтерфакс-Україна
Події
21:43 01.02.2026

Російські оператори свідомо направили "шахеди" на автобус і мирних людей на Дніпропетровщині - радник Міноборони

1 хв читати
Російські оператори свідомо направили "шахеди" на автобус і мирних людей на Дніпропетровщині - радник Міноборони

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" повідомив, що оператори російських безпілотників - "Шахедів" свідомо направили їх на автобус та мирних людей у Павлоградському районі на Дніпропетровщині.

За його словами, група Шахедів рухалася вздовж дороги на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ.

"Пілот першого Шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. Шахед вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і вʼїхав в паркан, травмовані люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. В цей час оператор другого Шахеда побачив людей та направив Шахед прямо в мирних людей", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військові і прийняли свідоме рішення про атаку", — зазначив "Флеш".

Як повідомлялося, раніше віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначав, що внаслідок обстрілу автобуса на Дніпропетровщині, який перевозив людей після зміни на підприємстві, загинули уже щонайменше 16 осіб. Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко інформував, що ще 16 осіб отримали поранення.

 

Теги: #автобус #дніпропетровська #ситуація #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 01.02.2026
Кількість загиблих унаслідок атаки на автобус із шахтарями на Дніпропетровщині зросла до 16 осіб - Кулеба

Кількість загиблих унаслідок атаки на автобус із шахтарями на Дніпропетровщині зросла до 16 осіб - Кулеба

19:33 01.02.2026
Зеленський: Більш ніж 500 багатоквартирних будинків в Києві - без опалення

Зеленський: Більш ніж 500 багатоквартирних будинків в Києві - без опалення

17:53 01.02.2026
ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

07:43 01.02.2026
Двоє цивільних загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Двоє цивільних загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

20:03 31.01.2026
Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

19:50 31.01.2026
Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

19:23 31.01.2026
Одна людина загинула, ще семеро – поранені, через обстріл на Дніпропетровщині – ОВА

Одна людина загинула, ще семеро – поранені, через обстріл на Дніпропетровщині – ОВА

08:36 31.01.2026
ОВА: На Херсонщині за добу через обстріли РФ загинули 2 людини, 10 поранені

ОВА: На Херсонщині за добу через обстріли РФ загинули 2 людини, 10 поранені

07:13 31.01.2026
Куп’янськ-Вузловий перебуває під повним контролем Сил оборони України — DeepState

Куп’янськ-Вузловий перебуває під повним контролем Сил оборони України — DeepState

12:18 30.01.2026
Село Злагода Дніпропетровської області під контролем Сил оборони, повідомляють у 110 ОМБр

Село Злагода Дніпропетровської області під контролем Сил оборони, повідомляють у 110 ОМБр

ВАЖЛИВЕ

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

ОСТАННЄ

Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

Київ опівночі повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

Міністр оборони Німеччини: припинення підтримки України обійдеться дорожче, ніж допомога зараз

Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації — Зеленський

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

Свириденко: перші 10 тис. "Пакунків тепла" отримали мешканці найбільш постраждалих районів Києва та Київщини

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА