Свириденко: перші 10 тис. "Пакунків тепла" отримали мешканці найбільш постраждалих районів Києва та Київщини

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Мешканці найбільш постраждалих районів Києва та Київської області отримали 10 тис. "Пакунків тепла" в межах адресної допомоги уразливим категоріям населення, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, поряд із загальнонаціональними програмами підтримки держава спільно з Групою "Нафтогаз" забезпечує точкову допомогу маломобільним громадянам, людям у складних життєвих обставинах та одиноким пенсіонерам.

Свириденко уточнила, що допомогу вже отримали мешканці Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів Києва, а також міст Бориспіль і Бровари Київської області.

"Пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої", — зазначила прем’єр-міністр у дописі, оприлюдненому в Телеграм.