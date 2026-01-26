Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор, зокрема доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко та міністру фінансів Сергію Марченко проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики та теплопостачання.

"Доручив премʼєр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент повідомив, що під час селектору найбільше уваги було приділено Києву, де надзвичайно складні обставини, зокрема, більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення.

"Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше", - зазначив президент.

За його словами, мова йде про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці.

"Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації", - додав Зеленський.

Також він доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в столиці для реальної роботи.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.

Президент також повідомив, що міністр енергетики на постійному звʼязку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями.

Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножко разом з міністром оборони Михайло Федоровим визначити додаткові опції захисту для Харкова.