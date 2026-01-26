Інтерфакс-Україна
Події
15:26 26.01.2026

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

2 хв читати
Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор, зокрема доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко та міністру фінансів Сергію Марченко проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики та теплопостачання.

"Доручив премʼєр-міністру України разом з міністром фінансів проаналізувати можливості, зокрема, Києва закупити терміново все те, що зараз реально необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент повідомив, що під час селектору найбільше уваги було приділено Києву, де надзвичайно складні обставини, зокрема, більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення.

"Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше", - зазначив президент.

За його словами, мова йде про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці.

"Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації", - додав Зеленський.

Також він доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в столиці для реальної роботи.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку.

Президент також повідомив, що міністр енергетики на постійному звʼязку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями.

Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножко разом з міністром оборони Михайло Федоровим визначити додаткові опції захисту для Харкова.

Теги: #енергетичний #свириденко #зеленський #селектор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 25.01.2026
Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

18:12 25.01.2026
Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

17:58 25.01.2026
Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

14:50 25.01.2026
Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

14:47 25.01.2026
Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

14:32 25.01.2026
Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

12:02 25.01.2026
Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

09:56 25.01.2026
Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса

Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса

13:31 24.01.2026
Зеленський привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України

Зеленський привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України

09:19 24.01.2026
Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Держетнополітики про пошкодження Лаври: Це удар по пам’яті, по вірі, по культурі, яка формувала нас століттями

Прокуратура: на Київщині повідомлено підозру фігурантам схеми постачання критичного обладнання для промисловості РФ

Проблеми з енергопостачанням та опаленням в січні стали тестом на ефективність інженерних рішень – девелопери

РФ вкотре обстріляла енергетику Харківщини та Донеччини, досі складно з е/е в Києві та області – перший заступник глави Міненерго

Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

У Плані процвітання немає посилання на конкретну дату вступу України в ЄС - Єврокомісія

У наступні дві доби в більшості регіонів України без опадів, на дорогах ожеледиця

ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

ПАРЄ затвердило склад Платформи Асамблеї для діалогу з російськими демократами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА