12:12 26.01.2026

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

Фото: Юрій Коганов/Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

У ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ, розповів генеральний директор заповідника Максим Остапенко.

"Вперше з часів Другої світової війни, внаслідок військових дій було уражено обʼєкт Києво-Печерської лаври. Кожного разу за цим стоїть Москва, як це було в 1918 році; як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор в 1941, і за наказом із Москви зараз "шахеди" і ракети летять по Києву, і в тому числі, завдають шкоду тепер уже і Києво-Печерській лаврі", - сказав Остапенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок зранку.

Зокрема, пошкоджень зазнали: Корпус №№66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква).

За словами гендиректора, вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення. 

В той же час Остапенко зазначив, що самі печери не постраждали.

За його словами, це вперше, коли Лавра зазнала безпосередніх пошкоджень в результаті вибуху повітряної цілі. Раніше спостерігалися пошкодження від шрапнелі, чи знаходили якісь залишки збитих обʼєктів.

Гендиректор також розповів агентству, що через відключення електроенергії не спрацював сейсмічний датчик, що не дозволяє визначити вплив вибуху на обʼєкти заповідника.

Об’єкт культурної спадщини "Софійський собор та прилеглі до нього монастирські споруди і Києво-Печерська лавра" має три міжнародні статуси: об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року), об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою (з 2023 року) та об’єкт, внесений до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом (з 2023 року), а також до нього застосовується механізм посиленого захисту культурних цінностей описаний у Другому протоколі до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

Як повідомлялося, Сили оборони України у ніч проти суботи, 24 січня знешкодили 15 ракет та 357 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

