Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які в умовах енергетичної кризи в Україні та столиці дадуть місту змогу підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків здали 80 млн злотих (майже 2 млн євро)", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Зокрема, столиця отримала 1 дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт, 1 дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт, 20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен, та 108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен.

Загальна потужність переданого обладнання – 2 376 кВт.

"Сьогодні прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші. Найближчим часом очікуємо наступну. Також вже в дорозі чергова допомога від Варшави – ще 90 генераторів", – зазначив Кличко.

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримує допомогу від міжнародних партнерів. Польща стала одним із ключових із них. Завдяки полякам українці отримали багато гуманітарної допомоги, в тому числі, задля енергозабезпечення, а також медичного обладнання, продуктів харчування та інших необхідних ресурсів.