У Києві працюють чотири теплопункти УЧХ

Чотири пункти обігріву Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють у Києві.

"Попри складну ситуацію з тепло-, електро- та водопостачанням, Український Червоний Хрест продовжує працювати, щоб люди не залишалися без тепла та підтримки. Наразі у Києві силами Українського Червоного Хреста встановлено чотири теплопункти, де кожен може зігрітися, зарядити мобільні пристрої, випити гарячий чай та провести час у безпечному просторі", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Волонтери та співробітники УЧХ цілодобово чергують у теплопунктах, щоб у разі необхідності надати допомогу.

"Ми дякуємо благодійникам, партнерам по Міжнародному руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Європейському Союзу та Державному департаменту США за підтримку, гаряче харчування та солідарність з Україною. Разом ми допомагаємо тим, хто цього потребує найбільше", - зазначили в УЧХ.