Громадянина Молдови засудили до 5 років ув’язнення за антимобілізаційну діяльність в Україні

Суд призначив 5 років позбавлення волі 35-річному громадянину Республіки Молдова, який проживає у м. Тальне (Черкаська обл.), повідомляє облпрокуратура.

"Обвинувачений створив сторінку в соціальній мережі "TikTok", на якій упродовж березня–жовтня 2025 року систематично поширював відеоматеріали з фіксацією місць перебування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Черкаській області, а також процесу оповіщення військовозобов’язаних", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Зазначається, що поширення такої інформації в мережі Інтернет дало змогу окремим громадянам уникати контактів із представниками ТЦК та СП і працівниками поліції, що фактично створювало умови для ухилення від виконання конституційного обов’язку щодо захисту держави.

Дії кваліфіковані як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Під час досудового розслідування та судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину. Між прокурором та обвинуваченим було укладено й затверджено судом угоду про визнання винуватості.

Вироком суду призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Водночас, відповідно до ст. 75 КК України, засудженого звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю 3 роки.