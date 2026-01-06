Прикордонники не впустили до України італійця, який вихваляв Путіна

Прикордонники не пропустили на територію України громадянина однієї з іноземних країн. До цього прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який широко знайшов своє відображення в соціальних мережах та ЗМІ, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Коли 53-річний іноземець, громадянин Італії, про якого описувала ситуацію жінка і який слідував в Україну, прибув в пункт пропуску інспекторами Державної прикордонної служби були проведені всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших контролюючих служб. Наразі детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на 3 роки", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Прикордонники встановили, що іноземець має проросійські погляди та виправдовує збройну агресію рф проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні.

В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп".

Історія з громадянином Італії, якого не впустили в Україну, набула поширення в соцмережах після допису пасажирки автобуса у Threads. За її словами, під час зупинки в дорозі до України чоловік, одягнений у вишиванку, почав критикувати українську владу та президента Володимира Зеленського, а також заявив, що поважає Володимира Путіна. Ці висловлювання стали підставою для звернення до прикордонників. Пасажирка автобусу також повідомила, що написала заяву на кордоні.