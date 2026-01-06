Інтерфакс-Україна
Події
17:54 06.01.2026

Прикордонники не впустили до України італійця, який вихваляв Путіна

1 хв читати

Прикордонники не пропустили на територію України громадянина однієї з іноземних країн. До цього прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який широко знайшов своє відображення в соціальних мережах та ЗМІ, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Коли 53-річний іноземець, громадянин Італії, про якого описувала ситуацію жінка і який слідував в Україну, прибув в пункт пропуску інспекторами Державної прикордонної служби були проведені всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших контролюючих служб. Наразі детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на 3 роки", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Прикордонники встановили, що іноземець має проросійські погляди та виправдовує збройну агресію рф проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні.

В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп".

Історія з громадянином Італії, якого не впустили в Україну, набула поширення в соцмережах після допису пасажирки автобуса у Threads. За її словами, під час зупинки в дорозі до України чоловік, одягнений у вишиванку, почав критикувати українську владу та президента Володимира Зеленського, а також заявив, що поважає Володимира Путіна. Ці висловлювання стали підставою для звернення до прикордонників. Пасажирка автобусу також повідомила, що написала заяву на кордоні.

 

Теги: #прикордонники #іноземець #дпсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 04.01.2026
Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

19:02 02.01.2026
Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

18:19 02.01.2026
За 2025 рік прикордонники зупинили 1400 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю

За 2025 рік прикордонники зупинили 1400 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю

12:50 11.12.2025
Переодягнутий у цивільне ворог намагався проникнути в український тил на гуляйпільському напрямку - прикордонники

Переодягнутий у цивільне ворог намагався проникнути в український тил на гуляйпільському напрямку - прикордонники

12:25 11.12.2025
У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

18:45 01.12.2025
В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

12:57 11.11.2025
Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

11:34 11.11.2025
ДПСУ повідомляє про призупинення оформлення ТЗ та пішоходів у ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією

ДПСУ повідомляє про призупинення оформлення ТЗ та пішоходів у ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією

16:12 08.11.2025
Рух поїздів та оформлення пасажирів у залізничних ПП на кордоні України відбувається у штатному режимі – ДПСУ

Рух поїздів та оформлення пасажирів у залізничних ПП на кордоні України відбувається у штатному режимі – ДПСУ

15:33 07.11.2025
Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України

Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України

ВАЖЛИВЕ

Генштаб підтвердив ураження ракетно-артилерійського арсеналу у Костромській області та нафтобази в Липецькій

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

ОСТАННЄ

Генштаб підтвердив ураження ракетно-артилерійського арсеналу у Костромській області та нафтобази в Липецькій

УІК: 113 тис. нових книжок поповнять фонди публічних бібліотек за результатами конкурсу Інституту у 2025р

ЦПД фіксує нову хвилю фейкових відео – імітація матеріалів авторитетних медіа з вигаданими цифрами та висновками

У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

Кошта про Коаліцію охочих в Парижі: ключова зустріч, щоб підтвердити підтримку Україні

Учасники бойових дій з 2026 р. можуть скористатись податковою знижкою на оренду житла

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА