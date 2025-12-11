Інтерфакс-Україна
12:25 11.12.2025

У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

Польська компанія PHU Lechmar повідомляє, що на сьогодні основна частина зобовʼязань в рамках контракту з Державною прикордонною службою України (ДПСУ) на постачання озброєння та боєприпасів для потреб Збройних сил України вже виконана, решта поставок тривають у плановому режимі.

При цьому компанія підкреслює, що інформація про кількість поставленої зброї та боєприпасів є засекреченою і її розголошення може створювати загрозу національній безпеці. "Ми завжди прагнули мінімізувати нашу публічну комунікацію з огляду на чутливість теми оборонних закупівель. Бо без вчасних і безперебійних поставок українські військові ризикують залишитися без критично важливого озброєння, а поширення безпідставних звинувачень негативно відображається на своєчасності постачання товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України", — сказала речниця Lechmar Кароліна Сюдила в ефірі ТСН.

Вона наголосила, що компанія працює відповідно до діючих контрактів, дотримуючись усіх вимог і процедур. "Ми розуміємо високий суспільний інтерес до ефективності використання коштів. Але в умовах війни особливо важливо зважати на інформацію, що поширюється в медіа, — адже подібні теми активно використовує росія для створення недовіри та дестабілізації. Наше спільне завдання — виконувати поставки вчасно і не надавати країні-агресору зайвої інформації", — додала Сюдила.

Як повідомлялося, у березні речник ДПСУ Андрій Демченко назвав маніпулятивною тему 23 млрд гривень, делегованих Держприкордонслужбі України для закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ, а також щодо поставок і постачальників. За його словами, з дебіторської заборгованості у 26,5 млрд грн 23 млрд - це делегування на закупівлю в кінці листопада 2024 року, оплата за контрактами була здійснена в кінці грудня 2024 року, терміни поставок не вийшли і передбачені впродовж року. Тобто по сумі в 23 млрд грн. простроченої дебіторської заборгованості на цей час не має. "Решта суми дебіторської заборгованості стосується попередніх делегувань на закупівлю і по частині коштів терміни поставок ще не вийшли", - відзначив представник Держприкордонслужби.

Демченко додав, що Держприкордонслужба постійно здійснює контроль за станом погашення дебіторської заборгованості і забезпечує претензійну роботу у разі порушення контрагентами зобов’язань за контрактами.

У свою чергу народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Міноборони України направляє ще 78 млрд грн на закупівлю боєприпасів для Державної прикордонної служби України фірмі-посередниці PHU Lechmar. "Памʼятаєте, як ви всі обурювались за ці 23 млрд грн, які пішли на прикордонників і далі польську фірму-посередника "PHU Lechmar"?... В лютому цього року Міноборони знову добровільно відає на закупівлі боєприпасів Прикордонникам вже 78 млрд грн", - написав він у Facebook у вівторок.

Железняк додав, що на цю фірму за весь 2024 рік відправили 52 млрд грн, перенаправивши з ЗСУ на Держприкордонслужбу.

Пізніше, у квітні, PHU Lechmar повідомила у вівторок про успішну поставку чергової партії боєприпасів та озброєння в рамках контракту на 23 млрд грн, укладеного з ДПСУ, а саме – снарядів калібру 152 та 122 мм, снаряів до реактивних систем залпового вогню та мін 120 мм.

В ДПСУ також прокоментували поставку чергової партії боєприпасів та озброєння від PHU Lechmar: "В межах можливого повідомляємо: роботу продовжуємо і не ховаємо – бо, засоби, які закуповує Держприкордонслужба, в першу чергу, не просто бачать українські воїни, а й вже використовують на лінії фронту. А найголовніше – на собі їх добре відчувають російські загарбники.

 

