Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 31 грудня (з 18:00 30 грудня) атакував 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.