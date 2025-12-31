Інтерфакс-Україна
Події
08:41 31.12.2025

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Противник у ніч на 31 грудня (з 18:00 30 грудня) атакував 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #війна #ракети #збиття

