Водопостачання в Києві відновлено, теплопостачання – не повністю – Шмигаль

Водопостачання в Києві відновлено, столиці виділено генератори з резерву Міненрго, без тепла залишаються чотири тисячі будинків, повідомив перший віцепрем'єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль в Телеграм-каналі станом на 21:25 вівторка за результатами роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

"У Києві відновили водопостачання. Система набирає необхідні параметри, проте ще є райони зі зниженим тиском. Через обстріл були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури", - написав Шмигаль у Телеграмі.

Щодо енергопостачання він повідомив, що ситуація залишається складною, роботу об'єктів критичної інфраструктури будуть переглядати, і що він дав доручення "провести додатковий аналіз та перевести на генератори всі об'єкти, які можливо, щоб вивільнити електроенергію для людей".

"Київ вже отримав 49 генераторів із 55 запланованих, які були виділені з резервного хабу Міненерго. Решту очікуємо в найкоротші терміни", - зазначив Шмигаль.

"Щодо теплопостачання. Після нічної атаки в столиці чотири тисячі будинків залишаються без тепла в оселях. Тривають роботи з його відновлення. Маємо чіткий план. Пройшлись по ньому детально. Пускові операції триватимуть усю ніч. Плануємо сьогодні пізно ввечері почати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян", - написав міністр.

Також він навів дані Мінрозвитку, за якими у ремонтних роботах в Києві "вже працюють 68 бригад, з яких 43 - від "Укрзалізниці" та 25 - з інших областей".