У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

Станції київського метро "Дарниця" та "Лівобережна" працюють на вхід і вихід пасажирів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рух поїздів на "червоній" лінії: між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" інтервали складають 4 хв 30 с; між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" – 8-10 хв. Важливо! Поїзди слідують без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро"", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – у звичайному режимі. Час очікування поїзда – орієнтовно 3-4 хв.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.