Політтехнолог Петров звільнився з НВМК за власним бажанням

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) повідомляє, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров у вівторок звільнився за власним бажанням з посади провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

"Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" повідомляє: Володимир Петров, який обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ "НВМК", звільнений 20 січня 2026 року з посади за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Зазначається, що звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку.

"Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" діє відповідно до чинного законодавства України та готова до діалогу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада викликала на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

16 січня Калмикова заявила, що Мінветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "НВМК",

На початку тижня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "НВМК" і заброньований там від мобілізації.

16 січня агентству "Інтерфакс-Україна" в НВМК підтвердили, що політтехнолог Петров працює у них провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Зазначалося, що функціональні обов’язки Петрова полягають у підготовці інформаційних матеріалів, інформаційному та комунікаційному супроводі діяльності ДУ "НВМК", моніторингу інформаційного простору, підготовці аналітичних довідок, адмініструванні та наповненні інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.