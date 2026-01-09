До Верховної Ради надійшло подання президента України про звільнення Малюка - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський направив до парламенту подання про звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка, воно буде розглядатись найближчим часом, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади Голови Служби безпеки України", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

За словами Стефанчука, парламент розгляне подання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Як повідомлялося раніше з посиланням заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка (фракція "Голос"), Верховна Рада планує 13-14 січня розглянути пакет кадрових рішень щодо урядових відставок і призначень. За його словами, 13 січня заплановано розгляд звільнення, зокрема Малюка з посади голови СБУ.

Окремо Железняк зазначив, що кандидатуру Євгенія Хмари наразі не подають на призначення головою СБУ.