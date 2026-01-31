Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено, повідомив перший віцепремʼєр-міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграмі в суботу.

"Сьогодні об 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях", - пояснив Шмигаль.

Він зазначив, що були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - запевнив Шмигаль.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповіді премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України і Молдови.

"Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом", - написав Зеленський у Телеграм у суботу.