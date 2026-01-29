Інтерфакс-Україна
Економіка
16:24 29.01.2026

Не факт, що державі потрібно рятувати всі ресторани, - думка

2 хв читати
Не факт, що державі потрібно рятувати всі ресторани, - думка
Фото: Pixabay

Засновник і голова Advanter Group, голова Ради коаліції бізнес-спільнот з модернізації України Андрій Длігач вважає, що державі потрібно рятувати той ресторанний бізнес, який готовий продовжувати ведення бізнесу і має зрозумілу сталу бізнес-модель.

"Бізнес не був готовий до 20-годинних відключень світла. Бізнес був готовий до того, що в день 4-6-8 годин буде відключення. А коли повністю доводиться переводити або роздрібні магазини або ресторани або виробничі потужності на іншу генерацію - це, звичайно, суттєво здорожило продукти", - сказав Длігач в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, наразі найскладніше, зокрема, дрібним магазинчикам і невеликим пекарням, оскільки перехід на генератори може призвести до здорожчання до 20% собівартість виготовленої продукції чи власних послуг.

"Тому зараз задача знизити цю вразливість бізнесу", - наголосив він.

На його думку, ті програми, які дають можливість здешевленого кредитування на покупку генераторів чи здешевлення пального для бізнесу, звичайно суттєво вплине на покращення ситуації.

"Питання в тому, що закриваються ресторани не тільки через нестачу електрики, а й через зменшення кількості відвідувачів. Це бачимо по багатьох ресторанах зараз. І не факт, що потрібно рятувати всі ресторани. Мають бути врятовані ті, хто готовий продовжувати ведення бізнесу, в кого є зрозуміла стала бізнес-модель, хто займається маркетингом, в кого є клієнти - їх потрібно допомагати. Це не означає, що метою держави має бути - щоб бізнесів було більше. Метою держави має бути - допомогти всім, хто прагне реалізувати свою бізнес-ідею. А не зробити так, щоб бізнес виживав виключно за рахунок дотації з боку держави, це тоді не вільна економіка", - заявив Длігач.

Раніше ресторанний консультант і директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова заявила, що за прогнозом, до весни у Києві може закритися 20% ринку.

Теги: #бізнес #прогноз #ресторани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 28.01.2026
Кабмін ухвалив рішення щодо держпідтримки ОСББ та бізнесу - Свириденко

Кабмін ухвалив рішення щодо держпідтримки ОСББ та бізнесу - Свириденко

14:26 28.01.2026
Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

20:33 22.01.2026
Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

15:40 22.01.2026
Інвестиційні перспективи України після війни стали темою зустрічей у Давосі

Інвестиційні перспективи України після війни стали темою зустрічей у Давосі

02:00 22.01.2026
Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння на CHF30 млн для підтримки МСП

Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння на CHF30 млн для підтримки МСП

16:26 19.01.2026
Ринок юрпослуг у 2025р. незначно зростав, у 2026р. зростання проявиться у збільшенні вартості юрпослуг – думка

Ринок юрпослуг у 2025р. незначно зростав, у 2026р. зростання проявиться у збільшенні вартості юрпослуг – думка

10:51 16.01.2026
Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

14:43 15.01.2026
Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

14:28 14.01.2026
Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

13:50 14.01.2026
Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

ОСТАННЄ

Курсоутворювальною валютою для України залишається долар, а січневі коливання гривні мають сезонний характер – Гелетій

Ухвалення нової програми МВФ для України за базовим сценарієм очікується у третій декаді лютого – голова НБУ

Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

H&M запустить онлайн-магазин в Україні у I кв. 2026р.

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

"Нова пошта" планує у 2026р розвиток кешбеку у програмі лояльності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА