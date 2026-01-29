Не факт, що державі потрібно рятувати всі ресторани, - думка

Фото: Pixabay

Засновник і голова Advanter Group, голова Ради коаліції бізнес-спільнот з модернізації України Андрій Длігач вважає, що державі потрібно рятувати той ресторанний бізнес, який готовий продовжувати ведення бізнесу і має зрозумілу сталу бізнес-модель.

"Бізнес не був готовий до 20-годинних відключень світла. Бізнес був готовий до того, що в день 4-6-8 годин буде відключення. А коли повністю доводиться переводити або роздрібні магазини або ресторани або виробничі потужності на іншу генерацію - це, звичайно, суттєво здорожило продукти", - сказав Длігач в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, наразі найскладніше, зокрема, дрібним магазинчикам і невеликим пекарням, оскільки перехід на генератори може призвести до здорожчання до 20% собівартість виготовленої продукції чи власних послуг.

"Тому зараз задача знизити цю вразливість бізнесу", - наголосив він.

На його думку, ті програми, які дають можливість здешевленого кредитування на покупку генераторів чи здешевлення пального для бізнесу, звичайно суттєво вплине на покращення ситуації.

"Питання в тому, що закриваються ресторани не тільки через нестачу електрики, а й через зменшення кількості відвідувачів. Це бачимо по багатьох ресторанах зараз. І не факт, що потрібно рятувати всі ресторани. Мають бути врятовані ті, хто готовий продовжувати ведення бізнесу, в кого є зрозуміла стала бізнес-модель, хто займається маркетингом, в кого є клієнти - їх потрібно допомагати. Це не означає, що метою держави має бути - щоб бізнесів було більше. Метою держави має бути - допомогти всім, хто прагне реалізувати свою бізнес-ідею. А не зробити так, щоб бізнес виживав виключно за рахунок дотації з боку держави, це тоді не вільна економіка", - заявив Длігач.

Раніше ресторанний консультант і директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова заявила, що за прогнозом, до весни у Києві може закритися 20% ринку.