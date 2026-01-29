Інтерфакс-Україна
Економіка
17:14 29.01.2026

Курсоутворювальною валютою для України залишається долар, а січневі коливання гривні мають сезонний характер – Гелетій

2 хв читати
Курсоутворювальною валютою для України залишається долар, а січневі коливання гривні мають сезонний характер – Гелетій

Послаблення гривні наприкінці грудня минулого року та у січні-2025 було зумовлене передусім сезонними ситуативними чинниками, тоді як ситуація на валютному ринку залишається контрольованою і стійкою, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

"Для нас курсоутворювальною валютою є долар. Ми проводимо інтервенції, будемо продовжувати проводити інтервенції в доларі", – сказав він на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики у четвер.

За його словами, серед чинників тиску були, зокрема, значні бюджетні видатки наприкінці року. Так, чисті видатки з єдиного казначейського рахунку у грудні 2025 року на 93 млрд грн перевищили ті, що були грудні 2024-го. Також впливали виплати "13-х" зарплат і премій, що зумовлювало додатковий попит на валюту.

Крім того, через постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру збільшився імпорт енергообладнання, палива та електроенергії. Додатково негативно впливали руйнування логістики та слабша пропозиція валюти з боку агросектору через погодні умови.

Гелетій зазначив, що рік розпочався з офіційного курсу гривні до долара на рівні 42,35 грн/$1, протягом січня курс сягав 43,41 грн/$1 (девальвація понад 2%), однак останніми днями на тлі поліпшення кон’юнктури та зростання пропозиції НБУ спостерігається ревальвація: офіційний курс становить 42,77 грн/$1, тобто менше 1% девальвації до початку року.

Він також повідомив, що міжнародні резерви зросли з $43,8 млрд на початку минулого року до $57,3 млрд на його кінець, а в готівковому сегменті середньоденний чистий попит на валюту у січні-2025 скоротився до близько $35 млн з $56 млн у січні-2024.

Різниця між купівлею валюти населенням у готівковому сегменті у 2025 році порівняно з 2024 роком становила $4,3 млрд, а частина коштів була переорієнтована у гривневі інструменти – строкові депозити, поточні рахунки та ОВДП.

Як повідомлялося, центробанк від початку року послабив офіційний курс гривні до євро майже на 2,9%, або на 1 грн 45 коп., – до 51,2423 грн/EUR1.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vQXOnREnnvU

Теги: #гривня #валюта #долар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 16.01.2026
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

17:01 15.01.2026
Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,3927 грн/$1

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,3927 грн/$1

15:41 13.01.2026
Банкіри очікують стабілізації курсу гривні найближчим часом, різкого ослаблення не прогнозують

Банкіри очікують стабілізації курсу гривні найближчим часом, різкого ослаблення не прогнозують

21:25 09.01.2026
Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

16:31 08.01.2026
Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

16:46 29.12.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

09:44 25.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

11:47 17.12.2025
НБУ минулого тижня скоротив валютні інтервенції на 18,1%, але гривня подешевшала

НБУ минулого тижня скоротив валютні інтервенції на 18,1%, але гривня подешевшала

16:47 15.12.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

14:03 01.08.2025
Чистий попит на готівковий долар у ІІ кв.-2025 зменшився до $0,1 млрд

Чистий попит на готівковий долар у ІІ кв.-2025 зменшився до $0,1 млрд

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

ОСТАННЄ

Не факт, що державі потрібно рятувати всі ресторани, - думка

Ухвалення нової програми МВФ для України за базовим сценарієм очікується у третій декаді лютого – голова НБУ

Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

H&M запустить онлайн-магазин в Україні у I кв. 2026р.

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

"Нова пошта" планує у 2026р розвиток кешбеку у програмі лояльності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА