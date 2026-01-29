Курсоутворювальною валютою для України залишається долар, а січневі коливання гривні мають сезонний характер – Гелетій

Послаблення гривні наприкінці грудня минулого року та у січні-2025 було зумовлене передусім сезонними ситуативними чинниками, тоді як ситуація на валютному ринку залишається контрольованою і стійкою, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

"Для нас курсоутворювальною валютою є долар. Ми проводимо інтервенції, будемо продовжувати проводити інтервенції в доларі", – сказав він на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики у четвер.

За його словами, серед чинників тиску були, зокрема, значні бюджетні видатки наприкінці року. Так, чисті видатки з єдиного казначейського рахунку у грудні 2025 року на 93 млрд грн перевищили ті, що були грудні 2024-го. Також впливали виплати "13-х" зарплат і премій, що зумовлювало додатковий попит на валюту.

Крім того, через постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру збільшився імпорт енергообладнання, палива та електроенергії. Додатково негативно впливали руйнування логістики та слабша пропозиція валюти з боку агросектору через погодні умови.

Гелетій зазначив, що рік розпочався з офіційного курсу гривні до долара на рівні 42,35 грн/$1, протягом січня курс сягав 43,41 грн/$1 (девальвація понад 2%), однак останніми днями на тлі поліпшення кон’юнктури та зростання пропозиції НБУ спостерігається ревальвація: офіційний курс становить 42,77 грн/$1, тобто менше 1% девальвації до початку року.

Він також повідомив, що міжнародні резерви зросли з $43,8 млрд на початку минулого року до $57,3 млрд на його кінець, а в готівковому сегменті середньоденний чистий попит на валюту у січні-2025 скоротився до близько $35 млн з $56 млн у січні-2024.

Різниця між купівлею валюти населенням у готівковому сегменті у 2025 році порівняно з 2024 роком становила $4,3 млрд, а частина коштів була переорієнтована у гривневі інструменти – строкові депозити, поточні рахунки та ОВДП.

Як повідомлялося, центробанк від початку року послабив офіційний курс гривні до євро майже на 2,9%, або на 1 грн 45 коп., – до 51,2423 грн/EUR1.

