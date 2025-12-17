Інтерфакс-Україна
Економіка
11:47 17.12.2025

НБУ минулого тижня скоротив валютні інтервенції на 18,1%, але гривня подешевшала

Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $198,3 млн, або на 18,1% – до $895,3 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зменшилося до $96,0 млн зі $100,2 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $384,1 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо збільшилося до $43,6 млн з $30,9 млн на позаминулому тижні, та всі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 42,0567 грн/$1, за три дні послабився до 42,2812 грн/$1, але завершив тиждень на рівні 42,2721 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторією офіційного, та загалом за тиждень долар подорожчав приблизно на 17 коп.: купівля – до 42,12 грн/$1, а продаж – до 42,49 грн/$1.

В той же час через подорожчання євро до долара на світовому ринку після рішення ФРС знизити базову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) гривня подешевшала до євро за минулий тиждень суттєвіше. Так офіційний курс знизився до 49,4678 грн/$1 з 48,9961 грн/$1 тижнем раніше.

"Дефіцит валюти минулого тижня залишався на високому рівні без особливих змін порівняно з першим тижнем грудня. Попри це, НБУ дещо знизив інтервенції, що натякає на тимчасове зменшення дисбалансів на міжбанківському ринку", – прокоментували ситуацію на ринку в інвестгрупі ICU.

На думку її експертів, Національний банк стурбований непевними перспективами міжнародної підтримки наступного року, оскільки наразі ще нема фінального рішення ЄС щодо репараційної позики, тож подальша політика НБУ буде залежати саме від рішення ЄС щодо репараційного кредиту.

"На нашу думку, воно буде позитивним. Тому ми очікуємо, що НБУ продовжить дотримуватися консервативної валютної політики, дозволяючи лише помірне ослаблення курсу гривні як до кінця цього року, так і впродовж 2026 року", – вважають в ICU.

Аналітики КИТ Group, яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну (ТОВ "Ліберті-Фінанс"), зазначили, що у грудні гривню підтримало кілька важливих чинників, один із найголовніших – це збільшення міжнародних резервів до нового історичного масимкму у $54,75 млрд.

"Поки що ситуація така, що гривня не має переживати різких ривків, проте надалі (вже в 2026 році) на курс гривні буде тиснути низка чинників, серед яких, зокрема, можливі складнощі з надходженням зовнішньої допомоги (та зменшення розміру такої допомоги)", – вважають у компанії.

За їх короткостроковим прогнозом на один-два тижні курс гривні залишатиметься у базовому діапазоні 42,15–42,50 грн/$1 із можливими різноспрямованими коливаннями, тоді як середньостроково, на два-три місяці, в КИТ Group очікують на курс 42,25–42,95 грн/$1.

"В Україні гривня перебуватиме під впливом кількох ключових чинників: продовження бойових дій, складна ситуація в енергетичному секторі, зниження економічної активності, стабільність надходжень фінансової допомоги від кредиторів і партнерів", – зазначили у компанії та додали, що більш довгостроково реалістичним виглядає орієнтир 43,4–44,90 грн/$1 до середини 2026 року.

Щодо курсу євро, то, на думку експертів компанії, в разі ще одного зниження ставки ФРС у січні на 25 б. п. євровалюта активніше укріплюватиметься, а на українському ринку її коливання можуть сягнути рівня 50,20–53,20 грн/EUR1.

