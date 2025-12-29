Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – грудень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Міжнародний контекст

Друга половина грудня 2025 року пройшла під впливом третього впродовж року зниження ключової ставки ФРС США, а також очікувань, пов’язаних із запланованим зниженням ставки в новому 2026 році. Більшість аналітиків вважають, що останні ключові макроекономічні дані підтверджують очікування, що ФРС продовжить знижувати ставки у 2026 році. Інфляція у США знизилася більше, ніж очікувалося – до 2,7% у річному обчисленні, а от безробіття зросло до 4,6%. Така статистика дозволяє ФРС планувати наступні зниження ставки. Найближче засідання Комітету ФРС відбудеться наприкінці січня, тоді й стане відомо, чи відбудеться зниження вже на початку року або ж члени Комітету вирішать перенести наступний етап пом’якшення монетарної політики на березень.

Тим часом, ЗМІ сколихнула заява адміністрації Дональда Трампа щодо очікувань зростання ВВП США на 3% у 2026 році. Джо Лаворгна, радник міністра фінансів США Скотта Бессента, зазначив, що, якщо економіка продовжить зростати на 3% наступного року за рахунок збільшення пропозиції, це означатиме зниження інфляції. На його думку, ФРС може продовжувати знижувати ставки, і навіть зауважив, що ФРС повинна знижувати ставки. Наразі в США перебувають у деякій ейфорії від того, що показник ВВП за третій квартал – 4,3%, оскільки зросли й споживчі витрати, що становлять 70% зростання, й експорт. Дональд Трамп також заявив, що очікує, що наступний голова ФРС знизить процентні ставки, якщо економіка почуватиметься добре. Наразі відомо, що у ФРС запланували одне зниження ставки протягом 2026 року, але у підсумку все залежатиме від позиції нового очільника ФРС і надходження нових статистичних даних щодо інфляції та ринку праці у США. Можливо, ставку знизять двічі залежно від темпів реального економічного зростання. Також аналітики висловлюють думку, що будь-яке різке зниження буму штучного інтелекту вимагатиме подальшого зниження ставок, оскільки саме штучний інтелект зробив левову частку зростання ВВП за останній рік – як безпосередньо через інвестиції в бізнес, так і опосередковано через зростаючий фондовий ринок, що стимулювало споживчі витрати.

Очікувано зниження ключової ставки вплинуло на поведінку пари EUR/USD, і долар дедалі слабшає навіть попри позитивні сигнали щодо темпів зростання американської економіки. Наприкінці грудня курс знаходиться вище позначки $1,1772, отже, продовжує тестувати нові рівні – все ближче до прогнозованих уже раніше аналітиками $1,1800. Надалі долару прогнозують слабкість до євро, зокрема на тлі політики центробанків.

Щодо стабільності євровалюти, то, очевидно, що єврозоні вдалося подолати наслідки нових тарифів Трампа швидше та краще, ніж очікувалося. Зростання в Європі залишається сталим, інфляція продовжує коливатися близько до цільового показника ЄЦБ на рівні 2%. Наприкінці 2025 року Європейський центральний банк залишив ключову депозитну ставку незмінною на рівні 2%. На думку ЄЦБ, зростання ВВП єврозони за підсумками року буде на рівні 1,4% порівняно з попередньою оцінкою в 1,2%. На 2026 рік прогнозується зростання ВВП 1,2%, і на 1,4% зросте економіка єврозони в 2027 році.

Внутрішній український контекст

Якщо в першій половині грудня гривня трималась у коридорі 42,26–42,33 грн/дол. (офіційний курс), то в другій половині останнього місяця 2025 року відбувалися різноспрямовані коливання, коли 18 грудня пішов рух на явне послаблення гривні – на міжбанку середнє значення сягнуло 42,40 грн/дол., а офіційний курс – 42,34 грн/дол. Проте в наступні сесії грудня ринок вирівнявся, зокрема завдяки участі Національного банку України в торгах, а гривня укріпилась: офіційний курс знов повернувся до рівня нижчого за 42 грн/дол. Нагадаємо, що в жовтні рівень продажу валюти Нацбанком становив 2,9 млрд доларів, у листопаді – 2,88 млрд дол. Ймовірно, протягом грудня інтервенції також становитимуть не менше значень листопада. Загалом з початку року та до 19 грудня НБУ продав на ринку 34,6 млрд доларів.

Грудень став для України вдалим місяцем, коли надійшли багатомільярдні транші коштів від партнерів. У третій декаді грудня Україна отримала 2,3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility (шостий транш у межах програми), отже, загальний обсяг фінансової допомоги ЄС у 2025 році перевищив 28,7 млрд євро. Отримані кошти дозволяють підтримувати економіку та забезпечувати макрофінансову стабільність.

Облікова ставка НБУ наприкінці 2025 року не змінилася – її зберегли на рівні 15,5% річних. У Нацбанку повідомили, що очікують на послаблення ризиків, пов’язаних із достатністю та ритмічністю зовнішнього фінансування, що дозволить НБУ наступного року розпочати цикл зниження облікової ставки. У Комітеті з монетарної політики Національного банку вважають, що наприкінці 2026 року облікова ставка становитиме 12,5%, але в умовах війни баланс ризиків для інфляції та траєкторії облікової ставки зміщений вгору, тому не виключають і сценарій проведення жорсткішої політики.

Наступний рік не обіцяє бути простим і передбачуваним для національної валюти, що в умовах війни перебуває під значним тиском через велику невизначеність щодо тривалості військових дій і змін ситуації на фронті, через ризики для енергетичного та взагалі промислового сектору, високі потреби в імпорті обладнання та військової техніки і пального. Траєкторія руху курсу залежатиме від багатьох чинників, а одним із ключових залишатиметься обсяг і ритмічність надходжень зовнішньої допомоги.

За даними ЄС, Україна потребує 81 мільярд доларів додаткової фінансової допомоги для оборони та забезпечення функціонування уряду в 2026 році. Гарною новиною в грудні стало погодження позики від ЄС Україні на суму 90 млрд євро – лідери держав-членів Європейського Союзу підтвердили готовність допомогти Україні забезпечувати фінансову стійкість у 2026–2027 роках, зокрема для покриття нагальних бюджетних, військових і оборонних потреб. Сторони погодили надання Україні кредиту на 90 млрд євро за рахунок запозичень Євросоюзу на ринках капіталу, а погашати позику Україна буде лише після того, як РФ компенсує збитки, завдані агресією.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

У другій половині грудня на українському ринку долар США спочатку укріпився, але потім тренд розвернувся в бік послаблення. Отже, гривня під кінець року доволі неочікувано пішла на укріплення.

Загалом протягом грудня курс змінювався таким чином: на міжбанку курс продажу на початку місяця перебував на позначці 42,32 грн/$, 18 грудня – на позначці 42,40 грн/$, проте 25 грудня відбувся відкат до 42,06 грн/$.

На готівковому ринку курс купівлі в грудні знаходився у коридорі 41,6–42,10 грн/$, а продаж був у межах 42,2–42,55 грн/$. У касах банків спред між курсом купівлі та продажу порівняно з листопадом не змінився – становить 0,45–0,6 грн/дол.

Ключові фактори впливу

Міжнародний контекст. Долар почав різко втрачати позиції до євро внаслідок третього вже протягом 2025 року зниження ключової ставки ФРС, а також очікувань наступного етапу пом’якшення в січні 2026 року. Україна продовжує отримувати допомогу від партнерів: у третій декаді грудня на рахунки надійшло 2,3 млрд євро за програмою Ukraine Facility, а в ЄС погодили рішення щодо кредиту Україні на суму 90 млрд євро.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні) : базовий діапазон 42,15–42,55 грн/$ із можливими різноспрямованими коливаннями.

: базовий діапазон 42,15–42,55 грн/$ із можливими різноспрямованими коливаннями. Середньостроково (2–3 місяці) : 42,30–43,50 грн/$. На міжнародному ринку на послаблення долару впливатиме монетарна політика ФРС – подальші кроки зі зниження ключової ставки. В Україні на гривню впливатимуть такі чинники, як дефіцит державного бюджету, ситуація на фронті, закупівлі газу, імпорт енергетичного обладнання, а також нові надходження допомоги від партнерів.

: 42,30–43,50 грн/$. На міжнародному ринку на послаблення долару впливатиме монетарна політика ФРС – подальші кроки зі зниження ключової ставки. В Україні на гривню впливатимуть такі чинники, як дефіцит державного бюджету, ситуація на фронті, закупівлі газу, імпорт енергетичного обладнання, а також нові надходження допомоги від партнерів. Довгостроково (6+ місяців): девальваційний тренд залишатиметься домінуючим, постійні інтервенції НБУ підтримуватимуть плавність курсових коливань і гнучкість курсової траєкторії. Орієнтир на перше півріччя 2026 року – 42,6–44,60 грн/$.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Курс євро в грудні на українському ринку укріплювався: офіційний курс євро на початку грудня становив 48,89 грн/€, а наприкінці місяця – 49,42 грн/€.

Ключові спостереження

Геометрія курсів :

: Курс продажу готівкового євро на початку місяця перебував біля позначки 49,45–49,50 грн/€, а в кінці грудня – 49,8–49,9 грн/€. На динаміку курсу євровалюти вплинув тренд світового ринку, де євро укріпився, а також відобразилося на курсі зростання попиту на євро з боку імпортерів на міжбанківському ринку.

Попит і пропозиція :

: Попит на євро вже кілька місяців поспіль перебуває на високому рівні, оскільки вітчизняні компанії проводять розрахунки з європейськими продавцями в євровалюті. На готівковому ринку попит теж зберігається, як і очікування, що євровалюта невдовзі перетне психологічну позначку 50 грн/євро.



Ключові фактори впливу

Глобальний контекст : євровалюта укріплюється внаслідок політики поетапного пом’якшення у США, що відображається на курсовій траєкторії в бік послаблення долара та посилення позицій євро. Стабільність європейської валюти також пов’язана з тривалим і сталим зростанням економіки єврозони та подоланням викликів, спричинених тарифами Трампа.

: євровалюта укріплюється внаслідок політики поетапного пом’якшення у США, що відображається на курсовій траєкторії в бік послаблення долара та посилення позицій євро. Стабільність європейської валюти також пов’язана з тривалим і сталим зростанням економіки єврозони та подоланням викликів, спричинених тарифами Трампа. Внутрішній ринок: попит на євро в готівковому сегменті тримається на стабільному рівні, хоча напередодні різдвяно-новорічних свят помітною є традиційна тенденція тимчасового збільшення обсягів продажу населенням готівкової валюти, зокрема і євро.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): євро перебуватиме в діапазоні 49,6–49,9 грн/€ з можливістю тимчасового відходу до рівня 50 грн/€.

євро перебуватиме в діапазоні 49,6–49,9 грн/€ з можливістю тимчасового відходу до рівня 50 грн/€. Середньостроково (2–3 місяці): в разі зниження ставки ФРС у січні на 25 б. п. євровалюта продовжуватиме укріплюватися, на українському ринку коливання можуть бути в межах 49,9–52,80 грн/€.

в разі зниження ставки ФРС у січні на 25 б. п. євровалюта продовжуватиме укріплюватися, на українському ринку коливання можуть бути в межах 49,9–52,80 грн/€. Довгостроково (6+ місяців): ймовірне зростання в першому півріччі 2026 року курсу євро до рівня 52,20–56,80 грн/€.

Рекомендації: долар чи євро — купувати, продавати чи чекати?

USD/UAH

На 2026 рік більшість прогнозів пов’язані з продовженням зростання ключових економік та обсягів інвестицій, зокрема в нові технології та інструменти ШІ. Проте панують стримані надії на обережне економічне зростання, отже, не йдеться про вибуховий ріст економік США, країн Євросоюзу, КНР і Японії. Тим часом, долар США перебуватиме під впливом монетарної політики ФРС США, невизначеності стосовно нового голови ФРС і його ставлення до реалізації стратегії стримування інфляції.

Високу ймовірність зберігає сценарій подальшого послаблення курсу американської валюти на тлі знижень ставки та ситуації на ринку праці США. У 2026 році також можуть бути неочікувані «чорні лебеді», адже зберігається геополітична напруженість, зокрема через тривалу війну в Україні, крім того, існують ризики, пов’язані з високим борговим навантаженням розвинених країн. Експерти вважають загрозливим і ще один ризик: бурхливий розвиток штучного інтелекту може створити економічну «бульбашку», а також посилити страхи щодо майбутнього ринку праці.

У цій ситуації для планування майбутніх інвестицій інвесторам варто передбачити як ліквідні валюти (долар, євро), так і золото, що є традиційним прихистком капіталу в часи невизначеності та високих ризиків.

EUR/UAH

Євровалюта укріплюється на світовому та вітчизняному ринку, проте схильна до різноспрямованих траєкторій, що може ускладнити інвестиційну програму щодо цієї валюти. Ймовірно, у світі євровалюта в найближчі місяці матиме шанси на укріплення. Для українських інвесторів євро залишатиметься одним із важливих напрямків реалізації стратегії валютних накопичень, хоча переважне місце у портфелі для довгострокового планування матиме долар США.

Загальна стратегія

Наступний рік, безумовно, буде непростим для інвесторів, адже можливість нерівномірних курсових коливань зберігається як через монетарну політику ФРС, так і через наявні економічні випробовування для ключових світових економік. Внаслідок продовження політики пом’якшення у США долар може продовжити триматися тренда послаблення, а от для євро очевидним виглядає укріплення завдяки сталій політиці ЄЦБ і на тлі позитивних прогнозів щодо подальшого розвитку економіки єврозони.

У середньостроковій і довгостроковій інвестиційній стратегії долар зберігатиме свої панівні позиції, адже американська валюта залишається головною резервною валютою та грає провідну роль для центробанків країн і глобальних інвестицій. Отже, і в Україні долар США матиме головну частку у валютних накопиченнях інвесторів. Тим часом, близькість до ЄС, тісні бізнесові зв’язки з країнами єврозони та стале зміцнення євровалюти дозволяє планувати цю валюту в різних програмах валютних накопичень.

У 2026 році більшість прогнозів пов’язані з поетапним послабленням курсу гривні, що відображено і в Законі «Про державний бюджет», і у вимогах Міжнародного валютного фонду. Попит на готівкову та безготівкову валюту зберігатиметься на високому рівні. Коливання на міжбанківському ринку України згладжуватимуть інтервенції Національного банку, що триматиметься політики курсової гнучкості в умовах війни та підвищених економічних викликів. Очікуване послаблення курсу гривні дозволить інвесторам сформувати надійний портфель заощаджень у ліквідних валютах, а також частково звернути увагу на активи в золоті. Провідними для інвестиційних стратегій залишатимуться долар США та євро.

