18:02 10.11.2025

У Києві відкрили Вищу школу лобізму − перший центр підготовки лобістів міжнародного рівня

У столиці урочисто відкрито Вищу школу лобізму − новий освітній центр та структурний підрозділ Національної асоціації лобістів України, який формуватиме професійне середовище лобістів за європейськими та американськими стандартами. Подія відбулася в готелі Hyatt Regency Kyiv і зібрала понад 100 учасників.

Серед гостей − народні депутати України, представники дипломатичного корпусу, міжнародного бізнесу та наукових інституцій. Вперше до навчального процесу в Україні офіційно долучилися практикуючі лобісти з США і Великої Британії, які викладатимуть спільно з українськими експертами та науковцями.

Лідер та директор проєкту Олексій Шевчук підкреслив, що запуск школи має прикладну мету − підготовку кадрів для економічного відновлення та інтеграції у західні ринки. «Лобізм для нас − це інструмент публічної політики, захисту конкуренції і залучення інвестицій. Ми створюємо прозорий, етичний і професійний ринок послуг, який працюватиме в інтересах держави, суспільства і бізнесу. Наші випускники повинні однаково впевнено діяти в Києві, Брюсселі і Вашингтоні», − зазначив Шевчук.

Під час відкриття презентовано флагманську міжнародну програму «Київ − Брюссель − Вашингтон». Мета програми − підготовка фахівців, здатних ефективно представляти і просувати інтереси України в європейських та американських інституціях, будувати партнерства з міжнародними компаніями, урядовими структурами і аналітичними центрами.

Ключові елементи програми будуть включати стандарти і регулювання лобізму в ЄС, США і Великій Британії, проєктування адвокаційних кампаній, робота з інституціями ЄС і Конгресом США, GR, public affairs і стратегічні комунікації, етичні кодекси, прозорість, запобігання конфлікту інтересів, лобізм як інструмент залучення інвестицій і регуляторних реформ

Історична довідка − як формувався лобізм у США і Європі

США. Американська модель є найбільш інституціоналізованою. У ХІХ столітті термін «лобіст» увійшов у вжиток як позначення осіб, що комунікували з конгресменами у кулуарах.

Сучасна система спирається на обов’язкову реєстрацію лобістів, звітність про клієнтів, бюджети і теми впливу, публічні реєстри та комплаєнс.

Принципи − прозорість контактів з посадовцями, розкриття витрат, обмеження подарунків і фінансування поїздок, дисциплінарна відповідальність за приховану діяльність.

Європа. В ЄС лобізм оформлений як участь зацікавлених сторін у виробленні політики. Діє Спільний реєстр прозорості Єврокомісії і Європарламенту, який вимагає розкриття інформації про організації і консультантів, їхні цілі і ресурси, зустрічі з високопосадовцями публікуються в онлайн-форматі.

Національні режими різняться, але загальні стандарти − публічні реєстри, кодекси етики, слід простежності впливу на регуляції та оцінка впливу для нових актів.

Принципи професійного лобізму включають:

  1. Законність і прозорість − робота виключно в публічному правовому полі, розкриття клієнтів і предмета мандату
  2. Етика і відсутність конфлікту інтересів − дотримання кодексів поведінки, відмова від практик, що створюють корупційні ризики
  3. Експертність − підготовка аналітичних матеріалів, даних і пропозицій до політик, а не «доступ заради доступу»
  4. Рівний доступ − залучення бізнесу, громадського сектору і регіонів до процесу ухвалення рішень
  5. Вимірюваність − чіткі цілі адвокації, KPIs і звітність перед клієнтами та суспільством

Запуск Вищої школи лобізму в Україні − наступний крок до впровадження сучасних європейських підходів у взаємодії держави, бізнесу і громадянського суспільства України. Організатори заявили про відкритий набір на перший навчальний потік, участь міжнародних менторів і практикум з підготовки політичних позицій для інституцій ЄС і США.

