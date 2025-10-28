Інтерфакс-Україна
Події
12:28 28.10.2025

Запрошення приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців є визнанням курсу держави на прозорість – думка

3 хв читати
Запрошення приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців є визнанням курсу держави на прозорість – думка

Запрошення робочою групою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) із питань боротьби з хабарництвом України приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях і стати повноцінним членом відповідної Робочої групи свідчить про визнання того факту, що Україна чітко обирає курс на підвищення стандартів прозорості, відповідальності та доброчесності у взаємодії бізнесу, громадянського суспільства і влади.

Таку думку агентству "Інтерфакс-Україна" висловив голова правління Національної асоціації лобістів України Олексій Шевчук.

"Для нас, як професійної спільноти лобістів, запит Організації економічного співробітництва та розвитку є важливим сигналом: держава чітко обирає курс на підвищення стандартів прозорості, відповідальності та доброчесності у взаємодії бізнесу, громадянського суспільства і влади", - сказав він.

Шевчук зазначив, що "у цьому контексті Асоціація лобістів України вважає, що бізнес, лобісти та державні інститути мають використати це поєднання двох реформ - антикорупційної та лобістської, як можливість".

За словами Шевчука, зокрема, йдеться про можливість створити стандарти професійної етики й поведінки у сфері лобіювання, які відповідатимуть як вимогам закону, так і очікуванням міжнародних партнерів, а також можливість переглянути внутрішні політики компаній, "особливо тих, хто веде діяльність за кордоном чи у міжнародному контексті, на предмет відповідності вимогам Організації економічного співробітництва та розвитку щодо підкупу іноземних посадовців".

Крім того, на його думку, таке приєднання буде "сприяти тому, щоб нова система лобіювання стала не лише платформою для інтересів, а й гарантом добросовісної участі в процесах державотворення, створюючи довіру інвесторів та міжнародних партнерів до України".

"Ми віримо, що ці зміни мають перетворитися з формального підходу на дієвий практичний інструмент, і Асоціація готова сприяти навчанню, розробці кодексів, консультаціям і моніторингу. Для України це – шанс підвищити конкурентоспроможність і продемонструвати, що ми здатні діяти відповідно до найкращих міжнародних практик", - сказав він.

Як повідомлялося, робоча група Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) із питань боротьби з хабарництвом запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях і стати повноцінним членом відповідної Робочої групи. Основою для цього процесу став підготовлений парламентським комітетом з питань правоохоронної діяльності законопроєкт №11443 щодо вдосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав. Законопроєкт, зокрема, передбачає можливість застосування спеціальної конфіскації на підставі ухвали суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Згідно із законопроєктом, до юридичної особи можна буде застосувати додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру у формі тимчасового обмеження діяльності юрособи або тимчасового обмеження в отриманні прав та/або переваг. Законопроєкт також передбачає збільшення розмірів штрафу, що застосовується до юридичних осіб як основний захід кримінально-правового характеру.

Теги: #шевчук #думка #оеср

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 24.10.2025
Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

19:17 22.10.2025
Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

19:03 17.10.2025
Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

19:19 15.10.2025
У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

19:12 26.09.2025
Трамп вважає, що винними у випадку шатдауну будуть демократи

Трамп вважає, що винними у випадку шатдауну будуть демократи

15:34 16.09.2025
Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

08:41 09.09.2025
Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва

Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва

17:40 05.09.2025
В Україні створено Національну асоціацію лобістів

В Україні створено Національну асоціацію лобістів

09:00 30.08.2025
Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

23:30 23.08.2025
Мерц: До миру ще далеко, але ми зробили перші кроки - ЗМІ

Мерц: До миру ще далеко, але ми зробили перші кроки - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

ОСТАННЄ

Понад 50 спецгруп Нацполіції та ДСНС проводять евакуацію з небезпечних територій у 6 областях України – МВС

Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

У застосунку Армія+ запущено базовий навчальний курс DELTA

ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Чернігів

Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

У ніч на вівторок сталася сьома атака РФ на газові об’єкти, внаслідок якої постраждали потужності на Полтавщині – глава "Нафтогазу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА