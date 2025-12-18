Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо боротьби з корупцією на державних підприємствах

Кабінет міністрів України схвалив проект листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про запит стосовно приєднання до Рекомендації Ради ОЕСР щодо керівних принципів у сфері боротьби з корупцією та доброчесності на підприємствах державного сектору.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Очікується, що приєднання до зазначеної Рекомендації має на меті досягнення європейських стандартів та кращих світових практик у сфері запобігання та протидії корупції, удосконалення антикорупційних механізмів, покращення міжнародного іміджу України та виконання критеріїв членства в ОЕСР.

Крім того, уряд схвалив проект угоди (у формі обміну листами) ОЕСР щодо приєднання до Комітету з податкових питань.

Зазначається, що отримання статусу учасника Комітету дозволить Україні брати участь в роботі Комітету та його допоміжних органах протягом усього відкритого періоду їх роботи, надасть доступ до міжнародних податкових стандартів та передового досвіду, орієнтованого на забезпечення стабільної, ефективної та сталої міжнародної податкової системи, а також сприятиме вдосконаленню структури та функціонування національної податкової системи, співпраці з іншими юрисдикціями у сфері оподаткування, а також зменшенню податкових барʼєрів для міжнародної торгівлі та інвестицій.

Як повідомлялося, у жовтні-листопаді Кабмін схвалив проекти листів до ОЕСР про запит стосовно приєднання до Рекомендацій щодо електронної автентифікації, оцінки конкуренції, водних ресурсів і управління даними у сфері охорони здоров’я, соціальної та солідарної економіки і соціальних інновацій та щодо керівних принципів стосовно інвестиційної політики країн-реципієнтів у контексті національної безпеки, а також до Комітету з питань політики регіонального розвитку, Комітету цифрової політики та Комітету регуляторної політики.

У середині грудня Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР.